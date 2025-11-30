2025年11月を頑張った「おひつじ座」さんへ。Sayaがひも解く星の答え
アストロロジー・ライター、Sayaの12星座占い。西洋占星術であなたの1カ月の頑張りを振り返り、次の月に向けたアドバイスを贈ります。
その一方で、5日の満月は、「経済や豊かさ」のエリアで起こったので、収入の変化があった人もいるはず。8日には変革を司る天王星もここに戻りました。この7年、取り組んできた「経済的自立」や「裁量権UP」へのチャレンジも、最終段階に入っているはず。
7日に愛と美を司る金星が、19日に「逆行」中の水星が「潜在意識」のエリアに。20日にはここで新月もありました。太陽が移動したのは22日。自分でも忘れていた思いに耳を傾けてから、未来に進むことが大切な時期。
【この記事の筆者：Saya】
1971年生まれ、東京出身の文筆業。早稲田大学卒業後、ライフスタイル分野の雑誌編集者として働いていた1999年の晩、占星術と出会う。2003年に独立後、大手出版社や広告系媒体で仕事をする一方で、2008年より、『エル・オンライン（現在のエル・デジタル）』（ハースト婦人画報社）で星占いの連載をスタート。現在も続く長期連載に。2011年より沖縄、2016年に京都移住。現在は、パートナーとともに京都で暮らし、ホロスコープリーディングや蘭のフラワーエッセンスのセッションを行いつつ、東京の認知症の父のケアにも奔走。『LEEweb』（集英社）『ヨガジャーナルオンライン』（インタースペース）『hanna』（竹中庭園緑化）『きものと』（京都きもの市場）でも連載中。現実的な分析が光る星占いはもちろん、星とライフスタイルを絡めたコラムも人気。著書多数。
【イラスト：すぎやままり】
(文:Saya)
おひつじ座（3月21日〜4月19日生まれ）10月29日に思考を司る水星が、11月4日に守護星の行動を司る火星が「ステップアップ」のエリアに入っています。ともかくやってみようという空気の中、10日に水星が「逆行」。予想以上のトラブルが起こった人もいそう。
12月のアドバイス11月28日に現実化の天体・土星が、30日に水星が「順行」して迎えるのが12月。12月1日には金星が、12日には水星が移動し、葛藤を超えて、前だけを見つめるモードに。15日に火星が、22日に太陽が、25日に金星が「キャリアやライフワーク」のエリアに。達成を求める時期に入ります。
