ÇÐÍ¥¤Î¹â²¬Ááµª¤µ¤ó¤Ï11·î27Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¸ª¤ò½Ð¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹â²¬Ááµª¤ÎÈþ¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡Á¿§¤Ã¤Ý¤¤¡ªÂç¿Í¤Î½÷À¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¤¡¼¡ªÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤¥¡×¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ë¥¥ì¥¤¤Ç¤¹¡¡Æ´¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¯³Ê¹¥¤¤¤¤¡×¡Ö¥³¥ì¤ÏÈþ¤·²á¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖÉþ¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤¬ºÇ¹â¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤â´é¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:³ùÅÄ ¹°)
¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¯³Ê¹¥¤¤¤¤¡×¹â²¬¤µ¤ó¤Ï¡ÖTokyo Weekender55¼þÇ¯¡¢¡ÈÂ¿ÍÍÀ¤ÈÊ¸²½¤Î·Ñ¾µ¡É¤ò½Ë¤¦¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥¬¥é¤Ë¤Æ¡¢¼Ì¿¿²ÈLeslie Kee¤¬¼øÍ¿¤¹¤ëÆüËÜÊ¸²½¤ò¸£°ú¤¹¤ë16Ì¾¤Î¡ØTW Icon¡Ù¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢É½¾´¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢3Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹õ¤¤¥Ñ¥ó¥Ä¥É¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¡£¸ª¤ò½Ð¤·¤¿»Ñ¤Ç°µ´¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê»Ñ¤â¸ø³«23Æü¤Ë¤Ï¡Ö½©¿§¤ÎÍî¤ÁÍÕ¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Æü¾ï¤Î»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¹â²¬¤µ¤ó¡£°¦¸¤¤Î¥À¥ë¥á¥·¥¢¥ó2É¤¤È°ì½ï¤Ë¡¢¹ÈÍÕ¤·¤¿ÌÚ¤äÍî¤ÁÍÕ¤È¤Î¼Ì¿¿¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(Ê¸:³ùÅÄ ¹°)