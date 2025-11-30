タレントJOY（40）とタレントのユージ（38）が、30日放送のTBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜午後1時）に出演。キャラも外見も似ているため、よく間違われることを明かした。

今回は「類似タレント速報」。2人は、明石家さんま（70）、マツコ・デラックスとトークを繰り広げた。

ユージは「現場入りした時にプロデューサーさんが、『今日はよろしくお願いします、楽屋にご案内します』って、案内されたのがJOYの楽屋とか」。その時のことをJOYも「僕の楽屋にユージが座っていて」と言い、「（ユージに）どういうことなの、って（聞くと）『ここに通された』って」とエピソードを話した。

また、JOYはEXILE NAOTO（42）とエレベーターで一緒になった時のことを話した。「NAOTOさんから『ゴルフめちゃくちゃうまいですよね』って言われたり、『めっちゃ高級ないい車持っていますよね』って、3つも4つも情報を出してきたんですけど、全部ユージの情報だったんですよ」と話した。「NAOTOさん、それユージなんですよ、って言ったら、めっちゃ気まずそうに降りていった。その後、生放送の歌のパフォーマンスの時、ちょっとダンスをミスってました」と言い、さんまとマツコを笑わせた。