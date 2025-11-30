吉本興業所属のお笑いコンビ、斬ら星のサイトウマユカ（26）、おかもつ（28）が30日までに自身らのインスタグラムを更新。解散することを発表した。

サイトウは「斬ら星 解散しました!!!」と発表し「解散の流れになった経緯は色々とありますが、決定打はおかもつがコンビの主導権を100%握りたい、自分の意見を100%通せる環境じゃないと出来ないということで、斬ら星だとそれは不可能（サイトウもネタを考えたい）のため、解散を受け入れる形となりました!」と経緯を説明した。

続けて「おかもつは本当に良い奴です。嘘がつけないし人を貶める発想がない。組んでいてめちゃくちゃ用できる奴でした。そういうところが好きなので、解散したくないと粘る理由がありました」とおかもつへの思いを明かし「斬ら星を応援してくださった方々、本当にありがとうございました!!!」と感謝を伝えた。

また「おかもつは一旦ピン芸人として頑張っていくらしいので引き続き応援してもらえたら嬉しいです。私はやはり漫才が好きなので、ピンでやれること探しながら相方探しを頑張ります」と今後について言及した。

おかもつも自身のインスタグラムで「斬ら星、サイゼリヤにて解散しました!!!!ぎゃーーーーーーー！!!!!」と自身らのツーショットを添えて報告した。

続けて「いっぱい応援していただきありがとうございました!!!!しかし、解散することになってすみません!!!!!不甲斐ない!!!!!」と謝罪した。

また「これからは当面ピン芸人としてやっていこうと思います!!これからもよろしくお願いします!!!!そしてごめんなさーーーい!!!!!」と呼びかけた。

斬ら星は23年04月11日結成された。