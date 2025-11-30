◆男子プロゴルフツアー カシオワールドオープン 最終日（３０日、高知・Ｋｏｃｈｉ黒潮ＣＣ＝７３７５ヤード、パー７２）

６４位で出たホストプロの石川遼（カシオ）は１イーグル、５バーディー、１ボギーの６６をマークし、通算６アンダーの４８位で今季最終戦を終えた。１２月２日に始まる米ツアー２次予選会へ、弾みをつける最終日になった。

「ショットの内容も良かったし、パッティングも良かった。すごくいいラウンドができた。昨日の反省を生かして自分のやるべきことをできた。うまくいかない時に耐えることは今年多かったけど、こういうイーグル、バーディーのスタートを朝から切れたことはあまりない。いい流れでプレーしている時のマインドセットの勉強になった」と振り返った。

裏街道と呼ばれるインコースの最終組で最終日をスタートした。１０番パー５でピン右奥１７メートルのスライスラインをねじ込みイーグル。大歓声に両手を広げて応えた。続く１１番でも８メートル近いロングパットを沈め、最初の２ホールでスコアを３つ伸ばす猛ダッシュを決めた。

１８番でもバーディーを奪い折り返すと後半はショットでチャンスを作った。「今日のラウンドは今年の中でもかなりいい方に入る。スコアだけじゃなく、ボギーを打ったところもボギーの打ち方の内容というか、パーの可能性を残せる方にティーショットを外せている」と口にした。

練習場で首に軽い痛みを覚え、スタート直前まで体のケアに時間を割いた。ほぼ練習グリーンで球を転がさないままティーグラウンドに上がり、いきなりロングパットを２発沈めてみせた。首の状態については「全然大丈夫です」とのこと。予選会に向け、すでにコーチとキャディーは現地入りし、コースをチェック。「グリーン、バンカー、アプローチをしっかり調整して体のコンディションを整えれば、コースはチェックしてもらっているので問題ないと思う。あとはしっかり自分がいい状態に、体もも、アプローチだったりパッティングも、仕上げていきたい」と意気込みを語った。