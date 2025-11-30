¾®ÅÄ¡ÖDeNAÂåÉ½¤¹¤ëÁª¼ê¤Ë¡×¡¡¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¢ÆþÃÄ¹ç°Õ
¡¡DeNA¤¬¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç»ØÌ¾¤·¤¿ÀÄ³ØÂç¤Î¾®ÅÄ¹¯°ìÏºÆâÌî¼ê¡Ê22¡Ë¡á173¥»¥ó¥Á¡¢85¥¥í¡¢±¦Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡á¤ÎÆþÃÄ¤¬30Æü¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿¡£²£ÉÍ»Ô¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¸ò¾Ä¤··ÀÌó¶â1²¯±ß¡¢Ç¯Êð1600Ëü±ß¤Ç¹ç°Õ¤·¤Æ¡Ö¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤ÎÂåÉ½¤È¤Ê¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Í¥¤ì¤¿Áªµå´ã¤ò»ý¤Äº¸¤Î¹¥ÂÇ¼Ô¡£¡Ö¥Ð¥Ã¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ÏÃ¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤Ä¤â¤ê¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¼«¿®¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¡£º£µ¨¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¿·¿Í²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¥í¥Ã¥Æ¤ÎÀ¾Àî»Ë¾Ì³°Ìî¼ê¤ÏÂç³Ø¤ÎÀèÇÚ¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê³èÌö¤ò»×¤¤ÉÁ¤¡Ö¿·¿Í²¦¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÊÙ¶¯¤·¤¿¤¤¡£ÂÇÎ¨3³ä¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÂÇ¤Á¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¤«¤é¤Ï¾Íè¤ÎÃæ¼´ÂÇ¼Ô¤Ë¡¢¤È´üÂÔ¤¬¹â¤¤¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë