AMOSTYLEからホリデー限定♡美女と野獣＆Winter Lilyコレクション

AMOSTYLE BY Triumphから、ホリデーシーズンにぴったりな新作ランジェリーコレクションが登場♡フランス童話「美女と野獣」をテーマにした＜Beauty & Rose＞と、冬に咲く凛と美しいユリをイメージした＜Winter Lily＞の2デザインで、胸元の輝きや深Vラインを楽しめる特別な一枚。自分へのご褒美やクリスマスシーズンのロマンティックな時間にぴったりです♪

フランス童話「美女と野獣」ライン

＜Beauty & Rose＞は魔法の薔薇をモチーフに、ラメ糸と編みレースで幻想的な輝きを表現。

DeepVのデコルテラインで胸元をふっくら美しく見せ、取り外し可能なミルキーホイップⓇパッドで自然なボリュームアップも可能です。

背部には伸びの良いマイクロファイバー素材を使用し、サイドフリー設計で体の動きに沿う快適なフィット感。11月6日（木）発売です。

冬に咲くユリをイメージしたライン

＜Winter Lily＞は冬に咲くユリをモチーフにした、深Vデザインで美しい谷間を演出するランジェリー。チャーミングラマーⓇ スリムライン DeepVで、前中心が低くカップ脇が高い設計により、脇や背中の段差を抑えてスリムなシルエットを実現。

センターにはラインストーンモチーフを配し、ボルドー・シャンパン・ラベンダーの3色展開でホリデーシーズンを華やかに彩ります。

胸元を華やかに彩る特別な一枚

AMOSTYLEの＜Beauty & Rose＞と＜Winter Lily＞は、どちらもホリデーシーズンにぴったりの特別なランジェリーです♡

深Vの美しいデコルテラインやラメ刺繍、繊細なレースで華やかさを演出。自分へのご褒美やクリスマスシーズンの特別な日に、ロマンティックなひとときを楽しめます。

発売中の新作で、心まで華やぐ冬を過ごしてみてください♪