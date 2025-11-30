あすの天気です。北日本や日本海側を中心に雨が降りやすく、雷を伴って雨脚の強まるところもあるでしょう。大気の状態が不安定となるため、落雷や突風、ひょうに注意が必要です。北日本を中心に、強まる風にもご注意ください。関東から西は、太平洋側を中心に晴れ間の出るところが多くなりそうです。

気温です。朝の気温はけさより高い所が多く、西日本や東日本では10℃前後のところもありそうです。東京は7℃と、けさと同じくらいでしょう。日中は関東から西を中心に、きょうよりさらに高くなり、20℃くらいまで上がる見込みです。東京も20℃と10月下旬並みで、一日の気温差が大きくなりそうです。

【あすの各地の予想最高気温】

札幌 :13℃ 釧路 :12℃

青森 :14℃ 盛岡 :13℃

仙台 :19℃ 新潟 :17℃

長野 :18℃ 金沢 :20℃

名古屋:18℃ 東京 :20℃

大阪 :19℃ 岡山 :17℃

広島 :20℃ 松江 :19℃

高知 :21℃ 福岡 :20℃

鹿児島:22℃ 那覇 :22℃

週間予報です。水曜日から木曜日ごろにかけては、強い寒気が流れ込むため、日本海側は広い範囲で雪が降るでしょう。北日本や北陸では大雪のおそれがあり、西日本でも積雪となるところがありそうです。晴れ間の出る太平洋側も、木曜日ごろは真冬並みの寒さとなり、気温の変化が大きくなるでしょう。