¡Ö´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ÈÆ±»þ¤ËÂç¤¤ÊÀÕÇ¤¡×J2¥µ¥¬¥óÄ»À´¤¬¾®µÆ¾¼Íº´ÆÆÄ¤È·ÀÌó¹¹¿·¡¡J1Éüµ¢Æ¨¤¹¤â¼ã¼ê°éÀ®
¡¡J2¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ï30Æü¡¢¾®µÆ¾¼Íº´ÆÆÄ¡Ê50¡Ë¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó°Ü¹Ô¤È¤Ê¤ëÍèÇ¯¡¢2·î³«Ëë¤Î¡ÖÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡×¤È8·î³«Ëë¤ÎJ2¥ê¡¼¥°¤Ç°ú¤Â³¤»Ø´ø¤¹¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¤Þ¤ÇCÂçºå¤ò»Ø´ø¤·¤¿¾®µÆ´ÆÆÄ¤Ï¡¢º£µ¨Ä»À´¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£16¾¡10Ê¬¤±12ÇÔ¤Î¾¡¤ÁÅÀ58¤Ç8°Ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢1Ç¯¤Ç¤ÎJ1Éüµ¢¤òÆ¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢U¡½22¡Ê22ºÐ°Ê²¼¡ËÆüËÜÂåÉ½¤ÎFW¿·Àî»Ö²»¡Ê18¡Ë¤¬ÂæÆ¬¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼ã¼ê¤Î°éÀ®¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¾®µÆ´ÆÆÄ¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡Ö´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ÈÆ±»þ¤ËÂç¤¤ÊÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£J1¾º³Ê¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤¿¡¢¥µ¥¬¥óÄ»À´¤ò°¦¤¹¤ë³§ÍÍ¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤È´¶Æ°¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Á´¿ÈÁ´Îî¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¾®µÆ´ÆÆÄ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
¥µ¥¬¥óÄ»À´¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î³§ÍÍ¡£
¤¤¤Ä¤â²æ¡¹¤È¶¦¤ËÀï¤¤¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤â¾ï¤Ë»Ù¤¨Â³¤±¤Æ²¼¤µ¤ê¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
Íè¥·¡¼¥º¥ó¤â¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Î´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¡¢»Ø´ø¤ò¼¹¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ÈÆ±»þ¤ËÂç¤¤ÊÀÕÇ¤¤â´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
J1¾º³Ê¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤¿¡¢¥µ¥¬¥óÄ»À´¤ò°¦¤¹¤ë³§ÍÍ¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤È´¶Æ°¤ò¤ªÆÏ¤±½ÐÍè¤ë¤è¤¦¡¢Á´¿ÈÁ´Îî¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¬¥óÄ»À´¤ò°ú¤Â³¤¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£