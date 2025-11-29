「米国の移民の中にはかなり多くの犯罪者がいる」「外国人は制度に穴があったら入ってくる」−。

外国人の入居を見込むマンションの建設計画に揺れる福岡県朝倉市で、今月15日に開かれた参政党タウンミーティング。所属国会議員や次期衆院選の公認候補予定者が移民・外国人問題をテーマに持論を展開した。報道陣には非公開で行われ、参加者によると党員、サポーターを中心に150人超が集ったという。

「『日本人ファースト』という当たり前を言ってくれて安心できる。外国人は優遇されていると感じるから」。今年に入りユーチューブで参政のことを知ったという同市の女性（66）は満足げに会場を後にした。

＊ ＊

7月の参院選で排外主義との批判を招きながらも、比例代表で742万票獲得という参政躍進の呼び水となったスローガンが「日本人ファースト」だ。

「他党がしてこなかったことをやろうとする姿に共感した」。9月に福岡市であった党の催しに参加した同市東区の20代男性会社員は、参院選を通して党の外国人政策に触れ、政治に関心を持ち始めたという。低賃金や物価高が暮らしを覆う中「希望が持てない現状の打破」を参政に託す。

九州大大学院の熊野直樹教授（政治史）は「経済格差が広がり、将来に不安を持つ人たちにとってのマジックワードだった」と指摘。加えて、自民党内で岸田文雄、石破茂とリベラル傾向の政権が続いたことで「保守色が強かった安倍晋三政権が終わって以降、不満をため込んできた右派の一部を吸収した」とみる。

参政はスローガン実現に向け、25日にはスパイ防止法案を参院に単独提出。人手不足対策名目の安易な「移民」受け入れ見直しや外国人による土地取得規制の法制化なども目指し、国会活動を活発化させる。

もっとも、政策面で親和性のある高市早苗政権の誕生で埋没の懸念も生じている。共同通信の世論調査で一時12％近くあった政党支持率は、新政権発足後は7％前後に下落した。

＊ ＊

一方、党の内実を知る関係者は、高市政権の影響は限定的との見方を示す。

結党時のメンバーで国際政治アナリストの渡瀬裕哉は、党代表の神谷宗幣について「組織拡大を目的に生きている人。マーケティングがすごくうまい。党員を増やすためなら、ちゅうちょがない」と表現。比例代表で176万票を集めて国政初の1議席を得た2022年参院選で、党が「自然食の普及」を政策に掲げた背景を「れいわ新選組の支持層を取りにいったから」と明かす。

同選挙では「子供の教育」や「国のまもり」といった重点政策に加え、政府の新型コロナ対応も批判。マスク着用自由化やワクチン政策への疑問を唱え「感染対策の不満やワクチンの不安を抱える人の思いをすくい取った」（党関係者）。

参政は右派思想が注目されがちだが、渡瀬は「参政党の本質は左右のイデオロギーでは語れない」と断言。その上で、こう続けた。

「神谷さんは党員が最も増えるポジションを取ってきただけ。次は高市さんより『右』に行くかもしれないし、逆にリベラルなことを言い始める可能性もゼロじゃない」＝敬称略