欧州ツアー初優勝を挙げたダビド・プイグ（撮影：GettyImages）

写真拡大

＜BMWオーストラリアPGA選手権　最終日◇30日◇ロイヤル・クイーンズランドGC（オーストラリア）◇7085ヤード・パー71＞オーストラリアでのDPワールド（欧州）ツアー開幕戦。最終ラウンドが終了し、LIVゴルフを主戦場とするダビド・プイグ（スペイン）がトータル18アンダーでツアー初優勝を果たした。

【写真】ツアー初出場の松坂大輔が肉離れで“途中降板”する瞬間

トータル16アンダー・2位にディン・ウェンイー（中国）。トータル15アンダー・3位タイにはマーク・リーシュマン（オーストラリア）、ニック・ボーク（ニュージーランド）が入った。ミンウー・リー（オーストラリア）はトータル14アンダー・5位。アダム・スコット（オーストラリア）はトータル13アンダー・7位だった。桂川有人はトータル1アンダー・66位タイで4日間を終えた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>

欧州ツアー開幕戦　最終結果
欧州ツアー　新シーズンの開催日程
桂川有人　プロフィール＆成績
国内男子ツアー　最終結果
国内女子最終戦　結果