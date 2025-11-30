桂川有人は欧州開幕戦で66位 LIVのダビド・プイグが初V
＜BMWオーストラリアPGA選手権 最終日◇30日◇ロイヤル・クイーンズランドGC（オーストラリア）◇7085ヤード・パー71＞オーストラリアでのDPワールド（欧州）ツアー開幕戦。最終ラウンドが終了し、LIVゴルフを主戦場とするダビド・プイグ（スペイン）がトータル18アンダーでツアー初優勝を果たした。
【写真】ツアー初出場の松坂大輔が肉離れで“途中降板”する瞬間
トータル16アンダー・2位にディン・ウェンイー（中国）。トータル15アンダー・3位タイにはマーク・リーシュマン（オーストラリア）、ニック・ボーク（ニュージーランド）が入った。ミンウー・リー（オーストラリア）はトータル14アンダー・5位。アダム・スコット（オーストラリア）はトータル13アンダー・7位だった。桂川有人はトータル1アンダー・66位タイで4日間を終えた。
