野球解説者の武田一浩氏（60）が、自身のYouTube「武田一浩チャンネル」を更新。ダイエーからFA権利を行使した際の明大の先輩である中日・星野仙一監督のとんでもない誘い文句を明かした。

1995年オフに日本ハムからトレードでダイエー（現ソフトバンク）入り。このときも星野監督のお膳立てで中日移籍が決まりかけていたが、トレード相手でもめて日本ハムが断ってしまった。

気分が乗らないダイエー移籍だったが、1年目の1996年に15勝、翌年は4勝にとどまったが、1998年は13勝を挙げて黒木（ロッテ）、西口（西武）と並んでリーグ最多勝に輝いた。

その年のシーズン中、武田氏はFA権利を獲得する。

当時ダイエー球団は親会社が経営難で、エース格のFA選手に対して下交渉も何の打診もなかった。一方、チームは小久保、井口、城島ら若手が力をつけ始め、2年後くらいには優勝を狙えるかもしれない。何より、子どもの頃からファンだった王貞治監督（現球団会長）と野球出来ることが楽しくて、「FAには何の関心もなかった」と残留が基本線にあったという。

ところが、FA交渉が解禁になった瞬間、中日・星野監督から電話がかかってきた。

「お前、FAだろ？」。勧誘ではなく、詰められたという。

「どうするんや？」と聞かれ、「まだ決めていません」と答えた。すると星野監督から一言「いいから来い！」。

巨人からも誘われ長嶋茂雄監督と2度食事した。こちらはホテルの宴会場のようなところを貸し切りのまさに接待だった。

中日は「いいから来い！」。トレードで行きそびれた経緯と恩があるのでFAでは中日に決めたが、武田氏は「営業方針間違ってるよ」と振り返って笑った。

移籍1年目、武田氏は9勝を挙げて星野監督の胴上げに貢献。日本シリーズの相手は奇しくもダイエーだった。