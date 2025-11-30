◇明治安田J1リーグ第37節 神戸0−0FC東京（2025年11月30日 ノエスタ）

FC東京は30日、敵地で神戸と対戦し、0―0で勝ち点1を分け合った。日本代表DF長友佑都は右サイドバックでフル出場し、完封に貢献。かつて日本代表で共闘した武藤嘉紀や大迫勇也といった、神戸が誇る攻撃陣との真剣勝負を心から楽しんだ。

試合前のウオーミングアップで、この日は武藤とマッチアップになることを告げられ「めちゃくちゃうれしかった」と言い、こう続けた。

「アップの時に聞いてやったと思った。それはいい選手だからこそ。そこは自分のモチベーションにもなるので。そういった意味できょうの試合は心から楽しめました」

この日も高い守備意識を切らさず。武藤が途中交代した後半22分までほとんど仕事をさせなかった。

「僕だけじゃなくてチームとして守れた。彼が途中で代わるのもなかなかない。気づいたら代わってたのでアレって思った。もっとやりたかったのが、正直なところでした」

チームは今季前半戦で一時、残留争いに巻き込まれたが、後半戦で建て直しに成功。ここ5戦負けなしで最終戦を迎えることとなった。長友は6日の新潟との最終戦に向け「優勝も降格もないが、きょうの試合も残りの1試合も来季につながると思っている。そこは高い意識を持って来季こういうサッカーをするんだとサポーターの皆さんに見せたい」と、意気込んだ。