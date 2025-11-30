小芝風花、新作の編み物作品に反響「凄っ!!」「上手すぎます！」 かわいらしい仕掛けに「アイデア天才級にかわいい」
俳優の小芝風花（28）が30日、自身のインスタグラムを更新。「編み物日記 No.8」と題し、新作の編み物作品を公開した。
【写真】「アイデア天才級にかわいい」小芝風花が披露した“新作”編み物作品
小芝はこれまでにも「編み物日記」として多数の作品を公開。人気ゲーム『ピクミン』風の編み物キャップや手編みのバッグを披露し、その腕前が話題になっていた。
この日披露した“新作”は、「ススワタリ巾着」。ジブリ映画『となりのトトロ』『千と千尋の神隠し』に登場するキャラクラー・ススワタリが施されており、「紐を絞めたら、手を伸ばしてるススワタリに金平糖を渡せるようになっております」とかわいらしい仕掛けも披露した。
「お菓子とか目薬入れて、現場に持って行きます♪」と満足そうに紹介する小芝に、ファンからは「凄っ!!」「上手すぎます！」「かわいすぎー！」「アイデア天才級にかわいいです」「グッズとして欲しいなぁ」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「アイデア天才級にかわいい」小芝風花が披露した“新作”編み物作品
小芝はこれまでにも「編み物日記」として多数の作品を公開。人気ゲーム『ピクミン』風の編み物キャップや手編みのバッグを披露し、その腕前が話題になっていた。
この日披露した“新作”は、「ススワタリ巾着」。ジブリ映画『となりのトトロ』『千と千尋の神隠し』に登場するキャラクラー・ススワタリが施されており、「紐を絞めたら、手を伸ばしてるススワタリに金平糖を渡せるようになっております」とかわいらしい仕掛けも披露した。
「お菓子とか目薬入れて、現場に持って行きます♪」と満足そうに紹介する小芝に、ファンからは「凄っ!!」「上手すぎます！」「かわいすぎー！」「アイデア天才級にかわいいです」「グッズとして欲しいなぁ」など、さまざまな反響が寄せられている。