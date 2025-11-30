´Ö´²Ê¿¡¢¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¤Ò¤é¤±¡ª¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×¡×¶Ã¤¤Î¼ýÆþ¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡¡¡Ö100ËüËçÇä¤ì¤Æ¡Ä¡×
¡¡µÈËÜ¿·´î·àGM¡Ê¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ë¤Î´Ö´²Ê¿¤¬27Æü¡¢Âçºå¡¦¤Ê¤ó¤Ð¥°¥é¥ó¥É²Ö·î¡ÊNGK¡Ë¤Ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦¥¬¥¬¥¬SP¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥½¥ó¥°¡ÖKanpei Calling¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û´²Ê¿¡õ¥¬¥¬¥¬SP¥³¥é¥Ü¡¡¤½¤Î¸å¤Ç¥»¡¼¥é¡¼Éþ4¿ÍÁÈ¡Ö¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¥º¡×¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤â¤Ã¤ÆÍÙ¤ë
¡¡Á´¹ñ¤Î¤ª¤Ã¤Á¤ã¤ó¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢´²Ê¿¤È¥¬¥¬¥¬SP¤Î¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¡£¥í¥Ã¥¯¤Ê³Ú¶Ê¤òÇ®¾§¤·¤¿´²Ê¿¤Ï¡Ö¤ª¶â¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Á´¹ñ¤Î¤ª¤Ã¤Á¤ã¤ó¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤Ë¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£Á´¹ñ¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥ï¡½¥Ã¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤ÈÄ¥¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¬¥¬¥¬SP¤Î¥³¥¶¥Ã¥¯Á°ÅÄ¤Ï¡Ö»à¤Ì¤Þ¤ÇÀ¸¤¤ë¤Î¤¬¿Í´Ö¤ÎÌÜÉ¸¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£´²Ê¿¤µ¤ó¤ÏÂÎ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò²Î¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡´²Ê¿¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡Ö¤Ò¤é¤±¡ª¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¡£¤·¤«¤·¡Ö100ËüËçÇä¤ì¤Æ24Ëü±ß¤Ç¤¹¤è¡×¤È¼ýÆþ¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£Åö»þ¤Î¥ì¥³¡¼¥É¤Ï500±ß¤Ç¡¢µÈËÜ¶½¶È¤â²»³Ú¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡ÖµÈËÜ²»³Ú½ÐÈÇ¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡12·î24Æü¤ËNGK¤Ç¥é¥¤¥Ö¡ØÀ»¤Ê¤ëÆü¤ËÂ£¤ë²Î¤È¾Ð¡Ù¤ò³«ºÅ¡£´²Ê¿¤Î¤Û¤«¡¢¿·´î·à¼ã¼ê¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦ÈëÂ¢¤Ã»Ò¡¢¥¬¥¬¥¬SP¡¢´²Ê¿¤ÎÂ©»Ò¤Ç¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î´Ö¿µÂÀÏº¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û´²Ê¿¡õ¥¬¥¬¥¬SP¥³¥é¥Ü¡¡¤½¤Î¸å¤Ç¥»¡¼¥é¡¼Éþ4¿ÍÁÈ¡Ö¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¥º¡×¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤â¤Ã¤ÆÍÙ¤ë
¡¡Á´¹ñ¤Î¤ª¤Ã¤Á¤ã¤ó¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢´²Ê¿¤È¥¬¥¬¥¬SP¤Î¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¡£¥í¥Ã¥¯¤Ê³Ú¶Ê¤òÇ®¾§¤·¤¿´²Ê¿¤Ï¡Ö¤ª¶â¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Á´¹ñ¤Î¤ª¤Ã¤Á¤ã¤ó¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤Ë¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£Á´¹ñ¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥ï¡½¥Ã¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤ÈÄ¥¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡´²Ê¿¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡Ö¤Ò¤é¤±¡ª¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¡£¤·¤«¤·¡Ö100ËüËçÇä¤ì¤Æ24Ëü±ß¤Ç¤¹¤è¡×¤È¼ýÆþ¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£Åö»þ¤Î¥ì¥³¡¼¥É¤Ï500±ß¤Ç¡¢µÈËÜ¶½¶È¤â²»³Ú¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡ÖµÈËÜ²»³Ú½ÐÈÇ¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡12·î24Æü¤ËNGK¤Ç¥é¥¤¥Ö¡ØÀ»¤Ê¤ëÆü¤ËÂ£¤ë²Î¤È¾Ð¡Ù¤ò³«ºÅ¡£´²Ê¿¤Î¤Û¤«¡¢¿·´î·à¼ã¼ê¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦ÈëÂ¢¤Ã»Ò¡¢¥¬¥¬¥¬SP¡¢´²Ê¿¤ÎÂ©»Ò¤Ç¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î´Ö¿µÂÀÏº¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£