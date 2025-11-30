「女子ゴルフ・ツアー選手権リコー杯・最終日」（３０日、宮崎ＣＣ＝パー７２）

通算６アンダーで出た鈴木愛（３１）＝セールスフォース＝が６バーディー、３ボギーの６９で回り、通算９アンダーで並んだ岩井千怜（２３）＝Ｈｏｎｄａ＝との、２ホールに及ぶプレーオフの末今季２勝目、通算２２勝目を手にした。

実力者・鈴木の勝利を驚く人は少数派だろう。しかし、戦いを終えた瞬間の涙が、平坦ではなかった道のりを想起させた。

この試合、このラウンドもそうだ。前を行く岩井千が出だしから３連続バーディーと、どんどんスコアを伸ばしていった。

一方で鈴木はひたすら自らのプレーに集中。スコアボードも見なかった。１０番から４連続バーディーでトップに立ったことも知らない。

１８番、右の深いバンカーから６メートルにつけ、２パットのボギー。ここで、ようやく“現在地”を知る。岩井千とのプレーオフ。

１ホール目をパーで分け、２ホール目、ティーショットをミスした岩井千がボギー。鈴木は右ラフからグリーンを捉えて、２２メートルのパットを２打で沈め、両手を挙げ、そして泣き笑いの表情を浮かべた。

８月下旬のニトリレディースで優勝も、９月下旬のミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンから２週前の伊藤園レディースまで６試合連続の予選落ち（伊藤園の前週、ＴＯＴＯジャパンクラシックの５位は予選落ちがないため除外）という自己ワーストの不調に見舞われた。

「今までで、一番苦しかったシーズンだったかも。回りからは体調まで心配された。そうじゃないのに、調子が上がらず、気持ちもついてこなかった」という。

そこを、経験で乗り越えた。左へ曲がりすぎ「いつもラフから２打目を打っていた」というドライバーは、立ち方、振り抜き方向の工夫で改善。「入らない」パットは、「よっぽど悪い時の最終手段」として、この５、６年では２度ほどしか使わなかった、ヘッドの大きい、簡単なモデルに変更。

これにより前週のエリエールで予選突破も果たした。そして迎えた今週。「これが終わればやっと休める」と、苦しさからの解放をよりどころにプレーした。その先に待っていた２２勝目。「３５歳までに永久シード（通算３０勝）が目標。そこまで年２勝ずつすればギリギリ届く。だからこの１勝は大きい」。ゴルフ人生最大の目標へ、大きな弾みとなる勝利を手にした。