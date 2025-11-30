【 上枝恵美加 】 スペイン人男性と国際結婚 「父の闘病中も家族を支えてくれた優しい方」
元NMB48の上枝恵美加さんが、自身のインスタグラムで結婚を発表しました。お相手はスペイン人男性で、国際結婚となります。
上枝さんは「いつも応援してくださるファンの皆様、そして関係者の皆様へ」と題し、「この度、結婚しましたことをご報告させて頂きます」と喜びを伝えています。お相手については、「昨年亡くなった父が闘病中の時も、家族を沢山支えてくれたとても優しい方です」と紹介しています。
投稿には結婚を報告する文章とともに、幸せな瞬間を捉えた結婚写真が複数枚添えられています。写真では、上枝さんが白いウェディングドレス姿で、ベージュのジャケットを着た新郎と草原や遊歩道で寄り添う様子が収められています。
上枝さんは「今後も今まで通り日本とスペインの2拠点で芸能活動を続けて行きます」と今後の活動についても言及。「より一層活動の幅を広げていけるように精進して参りますので、ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたします」と決意も述べています。
投稿の最後には、スペイン語で「Hoy es un día especial」メッセージも添えられています。
【 上枝恵美加さん プロフィール 】
生年月日：1994年7月13日
大阪府出身
血液型：B型
身長：162cm
言語：マルチリンガル
日本語(標準語、関西弁)
英語 (ケンブリッジ英語検定 B2)
スペイン語 (DELE スペイン語検定 B1)
カタルーニャ語
特技：乗馬、ダンス、アクション、語学
趣味：旅行、キックボクシング、身体を動かすこと
デビュー：2011年『NMB48』
Fiesta de España (スペインフェス) 2023 オフィシャルレポーター就任
