¡Ú£Ê¥ê¡¼¥°¡Û¼¯Åç¤¬£Ê£±À©ÇÆ¤Ë²¦¼ê¡¡£Í£Æ¾¾Â¼Í¥ÂÀ¤¬¤Í¤¸¹þ¤ßÅìµþ£Ö¤Ë£±¡½£°¾¡Íø
¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¥ê¡¼¥°Âè£³£·Àá¡Ê£³£°Æü¡Ë¡¢¼ó°Ì¡¦¼¯Åç¤ÏÅìµþ£ÖÀï¡ÊÌ£¥¹¥¿¡Ë¤Ë£±¡½£°¤Ç¾¡¤Ã¤Æ£Ê£±À©ÇÆ¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡Åìµþ£Ö¤Î·ø¤¤¼éÈ÷¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«¤³¤¸³«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Ãæ¡¢¸åÈ¾£²£¹Ê¬¡££Í£Æ¹ÓÌÚÎËÂÀÏº¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿£Æ£×¥ì¥ª¥»¥¢¥é¤¬¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤âÁê¼ê£Ç£Ë¤Ë¥»¡¼¥Ö¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ò£Í£Æ¾¾Â¼Í¥ÂÀ¤¬¤Í¤¸¹þ¤ó¤ÇÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²ÀÚ¤ê¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤¬¡¢£²°Ì¡¦Çð¤¬¿·³ã¤Ë¾¡Íø¤·¤Æº£Àá¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤Ï¤ªÍÂ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Çð¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï£±¤Î¤Þ¤Þ¡£ºÇ½ªÀá¡Ê£¶Æü¡Ë¤Î²£ÉÍ£ÍÀï¡Ê¥á¥ë¥¹¥¿¡Ë¤Ë¾¡¤Æ¤Ð¡¢Ìµ¾ò·ï¤Ç£¹Ç¯¤Ö¤ê¤Î£Ê£±À©ÇÆ¤¬·è¤Þ¤ë¡£µ´ÌÚÃ£´ÆÆÄ¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Ïµ¤»ý¤Á¤À¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤Ä¤«¤ß¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£