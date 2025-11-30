愛美が新たな音楽表現とステージ表現でNEW WORLDを創造！【AIMI LIVE TOUR 2025 "NEW WORLD"】横浜公演レポート

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2025年11月1日から29日にかけて愛美のライブツアー【AIMI LIVE TOUR 2025 “NEW WORLD”】が開催された。

8月にヘビーロック、ラウドロックという自身の開いた新境地を“新世界の創造”になぞらえたハーフアルバム『A/CODE』をリリース。そんな作品を引っ提げて横浜、大阪、名古屋を回った今回のツアーは、アルバムのコンセプトを踏まえつつも自身のディスコグラフィのボリュームの厚さを見せつける展開に。本稿ではその初日、11月1日の神奈川・YOKOHAMA Bay Hall公演の模様をレポートする。

PHOTORAPHY BY Takashi Konuma

TEXT BY 成松 哲

最新作『A/CODE』が産み出す“新世界の創造主ライブ”

本公演は通常エリアに加えて女性限定エリアが設けらており、その両エリアに溢れかえらんばかりの勢いで集まったオーディエンスは開演前から“できあがった”状態。開演直前には愛美のセルフタイトルナンバー的な1曲「愛世界」がSEとして流れ出すと、そのビートとメロディに乗ってオーディエンスがハンドクラップを鳴らし、シンガロングするノリの良さをみせていた。

そして定刻、「令和7年11月1日、YOKOHAMA Bay Hallにお集まりの皆様にご案内申し上げます。時は充ちました。拳を上げ、共に闘いましょう」と愛美の影ナレーションを合図に客電が落ちると、ステージにドラマー、ベーシスト、キーボーディスト、ギタリストを伴った愛美が登場。ブラックを基調にしたゴシックなドレスにフライングVという出で立ちの彼女は、最新ハーフアルバム『A/CODE』のオープニングを飾るオーセンティックなメタルコアナンバー「NEO ELDLADO」でツアー初日のステージをキックした。

この日のライブは2幕構成。愛美はその前半、『A/CODE』の楽曲を中心に据えつつ、過去の楽曲も同作のトーンとマナーにならってリアレンジすることで、最新作が提示する新世界＝NEW WORLDの姿を現出させるコンセプチュアルなライブを展開する。例えば「NEO ELDLADO」に続く「Noise in me」では世界標準をにらんだエレクトリックなダンスナンバーである原曲を、ボトムヘヴィでノイジーなバンドサウンドの上を愛美のサンプリングボイスが飛び交う人力R&Bへと大胆にお色直し。ギターを降ろした彼女は、シャープでどこかセクシーなダンスを披露してオーディエンスの歓声を集めていた。

さらに愛美はMCタイムでもそのコンセプトの住人であることをまっとうする。芝居がかった節回しで「今日ここに集まった皆様は幸運です。新世界の幕開けを感じることができるのだから」とツアーの開幕を祝福しつつ「今夜私は新世界の神になる」とNEW WORLDの創造主として高らかに宣言。それを合図に『A/CODE』のリード曲にして、アニソンライクなメロディラインと正調ハードロックアレンジが光る「AthisCode」、彼女がヘヴィロックを指向する端緒になったともいえるだろう上田剛士（AA=）プロデュースの「MAGICAL DESTROYER」の2曲を畳みかけてオーディエンスのボルテージをさらなる高みへと押し上げてみせた。

なかでも白眉は「MAGICAL DESTROYER」だ。「AthisCode」でフロアの割れんばかりの「ハイ！ハイ！」コールを誘った彼女とバンドメンバーは、超高速ブラストビートと凶暴なヒップホップビートが交錯する上田の一流デジタルハードコアサウンドを、彼女たちだからこそ叩きつけられるバンドサウンドへと見事に翻案するプレイヤーとしての能力の高さを存分に発揮。そのサウンドに呼応したオーディエンスと共に“歌え”“叫べ”“破壊”のコール＆レスポンスをYOKOHAMA Bay Hallいっぱいに響かせた。

新世界を創造する術を偽悪的かつ露悪的に模索するポエトリーリーディングを「すべてキャンセルして作り替えてしまおう」と締めくくると、愛美とバンドメンバーはその言葉を追いかけるように『A/CODE』の1曲「キャンセルさせて人生」をドロップ。歌謡曲を思わせるメロディ、ボーカロイドを彷彿とさせる高速リリック、スラップベースが混ざり合うこのダンスロックを響かせると、そこにコンテンポラリーな邦ロック「C’est la vie drive」を続けて、フロアを踊らせたところでライブ前半戦はクライマックスに。彼女がそのラストナンバーに選んだのはドラマチックなバラード「LIGHTS」だ。原曲どおりの流麗なピアノの音色と、NEW WORLDらしさ全開のヘビーでブーミーなリズム隊を背にこの曲を熱唱した彼女は、万雷の拍手を浴びながらいったんステージ袖へと姿を消した。

ディスコグラフィの強さを見せつけた“愛美ライブ”

幕間、サポートバンドによるサイケデリックなジャムセッションののち、愛美のアーティストカラーである赤と紫がミックスされた黒のボーダーニットにオリーブ色のワイドなパンツという出で立ちの愛美がステージに現れるとライブは後半戦に突入。彼女はそれまでとは一転、”新世界の創造主”の肩書きを脱ぎ捨て、声優であり、ボーカリスト・ギタリストである“愛美”のステージをスタートさせた。

そんな“愛美”が組み上げたライブ後半戦のセットリストは、表するなら一気呵成の一語に尽きる。ステージに復帰するや、シンセサイザーのヌケの良いリフが耳に残り、ラップを巧みに織り交ぜたリズミカルなリリックが心地いい「What’s up FIRE!」をパフォーマンスしたかと思えば、その後は肌合いの異なる3曲を連射。重心を後ろに置いた硬質でタフなビートを自在に乗りこなす彼女の姿がまさに“星”のごとく輝く「STAR」、8ビート、ブラストビート、2ビート、ブレイクダウンと目まぐるしくリズムチェンジする「ザ・センセーション」、“高速キャバレージャズ”といったスウィンギンな「HELP」と、カラフルな楽曲群を畳みかけた。重く凶暴なサウンドやシアトリカルなステージングがなくともオーディエンスをロックできるセットリストを構成できる。愛美の楽曲カタログの分厚さと強さが証明された瞬間だった。

事実、オーディエンスは後半戦のこのプレイと楽曲群にビビッドに反応。ときにはウルトラオレンジのペンライトでフロアを一斉に照らし、また時には自由にステップを踏みながら高らかにコールを送るなど、“新世界の創造主”のステージに負けず劣らぬテンションで、“愛美”のステージを盛り上げていた。

後半戦はMCタイムのノリも一変。トーンや話題やしぐさ、そのすべてがラブリーでちょっとファニーな“愛美”らしさで彩られていた。ニコニコと「通常の愛美です」と切り出した彼女は、ツアー各地のチケットセールスについてぶっちゃけたかと思えば、続けて「えーっと、ここまでお送りしてきたライブですけど、もう終わります」と、このあとのステージ構成もぶっちゃけ放題。オーディエンスの大きな笑いとちょっとの悲鳴を誘うトークでフロアにブライトなムードを現出させていた。

そして愛美とバンドは「もう終わり」だというライブ本編最終盤に「will」「ドレス」「CROWNED」の3曲を連投する。“ねえ、これが人生最後の 歌になるかもしれないから”というリリックとキレのいい8ビートが印象的な「will」、世界と折り合えない生き辛さを歌うエモラウドロックナンバー「ドレス」、『A/CODE』のラストを飾る、孤独や理不尽に見舞われても生きることを宣言した楽曲「CROWNED」。強烈なメッセージを放つ3つのアッパーチューンでこの日一番の熱狂を演出した彼女たちは大歓声のなかステージをあとにした。

熱烈な声援に応え、リメイクしたツアーTシャツ姿でステージに舞い戻った愛美がアンコール1曲目にセレクトしたのは「不完全ドリーマー」。エモーショナルなギターロックサウンドとメロウなピアノに乗せて、夢半ばの自身の“物語は始まったばかり”“never ending story…”と力強く歌い上げることで、自身とオーディエンスが紡ぐ音楽を巡る物語が道半ばであり、決して終わらないことをあらためて宣言してみせた。

そして、アンコールを求めてくれたオーディエンスに感謝の言葉を贈った彼女が新世界＝NEW WORLDに軸足を置いたコンセプチュアルなライブを目指したがゆえにセットリスト作りに腐心したことを振り返ったところでライブは大団円を迎えることに。

この日のラストナンバーは、セットリストに悩んだ彼女が「一番騒げる曲を持ってきた」と胸を張る「メリトクラシー」。ストレンジなアレンジながらも聴く者を確実に踊らせる、“愛美楽曲ならでは”と言うほかないダンスロックが繰り出されると、オーディエンスは思い思いのスタイルでダンス。フロアは確かに大騒ぎの様相を呈してこの日のライブ、そして【AIMI LIVE TOUR 2025 “NEW WORLD”】初日のステージの幕は下ろされた。

ライブ後半戦最初のMCで愛美は「さっきの（気取った声を作って）『皆さん、こんばんは』みたいなMCでみんなが笑ってくれて安心しました」「愛美のお客さんも笑いがわかるようになってきたんかな？」と笑っていたが、こんなものは話半分で聞いておくべきこと。コンセプトライブという新機軸に挑んだことへの単なる照れ隠しに過ぎない。

この日前半のステージには最新作『A/CODE』の楽曲群を手に、新たな音楽表現の道を切り拓かんとする彼女の姿が確かにあった。愛美の言葉と『A/CODE』から放たれるメッセージを借りるなら、ライブ前半の彼女はジョークでもなんでもなく、“新しい愛美の音楽の世界”の創造主であったことは間違いない。それだけにヘヴィロックとシアトリカルなステージ表現という2つの武器を手にした彼女は今後どんな音を響かせるのか。そんなことに思わず期待を抱きたくなった一夜だった。

AIMI LIVE TOUR 2025 “NEW WORLD”

2025年11月1日（土）神奈川・YOKOHAMA Bay Hall

＜セットリスト＞

M01. NEO ELDLADO

M02. Noise in me

M03. AthisCode

M04. MAGICAL DESTROYER

M05.キャンセルさせて人生

M06. C’est la vie drive

M07. LIGHTS

M08. What’s up FIRE!

M09. STARS

M10.ザ・センセーション

M11. HELP

M12. will

M13.ドレス

M14. CROWNED

-アンコール-

M15.不完全ドリーマー

M16.メリトクラシー

