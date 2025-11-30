BLACKPINKリサ、美ボディ際立つ大胆衣装ショットに絶賛の声「圧巻のスタイル」「全てが完璧」
【モデルプレス＝2025/11/30】BLACKPINK（ブラックピンク）のリサ（LISA）が11月29日、自身のInstagramを更新。美しいボディラインが際立つ衣装姿を披露した。
【写真】K-POP人気美女「際どい」美ヒップのぞく大胆衣装姿
リサは「Still can’t get over your energy Love you Philippines！」と英語でコメントを添え、様々な衣装ショットを複数枚投稿。美しいウエストや脚のラインが際立つレザーの胸下までのトップスにショートパンツ姿やぴったりとしたボディスーツ姿などを公開した。
この投稿に、ファンからは「全てが完璧」「女神」「かっこよすぎる」「圧巻のスタイル」「オーラがすごい」「際どい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】K-POP人気美女「際どい」美ヒップのぞく大胆衣装姿
◆リサ、美ボディライン際立つ衣装ショット公開
リサは「Still can’t get over your energy Love you Philippines！」と英語でコメントを添え、様々な衣装ショットを複数枚投稿。美しいウエストや脚のラインが際立つレザーの胸下までのトップスにショートパンツ姿やぴったりとしたボディスーツ姿などを公開した。
◆リサの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「全てが完璧」「女神」「かっこよすぎる」「圧巻のスタイル」「オーラがすごい」「際どい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】