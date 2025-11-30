乃木坂46川崎桜、シースルーパンツ衣装に絶賛の声「スタイルの良さ際立つ」「大人っぽい」
【モデルプレス＝2025/11/30】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が11月29日、自身のInstagramを更新。シースルーのパンツ衣装姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】22歳乃木坂46メンバー「ドキッとした」美脚透けるシースルー衣装
川崎は「Mステありがとうございました〜！MV衣装でした」と28日放送のテレビ朝日系「ミュージックステーション」（毎週金曜よる9時〜）出演を報告。同番組のロゴが入ったティッシュを手に、出演時に着用していた赤いトップスに白いシースルーパンツの衣装姿を披露した。また、池田瑛紗との衣装姿での2ショットも公開している。
この投稿に、ファンからは「スタイルの良さ際立つ」「可愛すぎる」「大人っぽい」「衣装とても似合ってる」「天使」「ドキッとした」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
