¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬£³£°Æü¡¢Åìµþ£Ö¡½¼¯ÅçÀï¤ò»ë»¡¤·¤¿¡£
¡¡¼ó°Ì¤Î¼¯Åç¤Ï¡¢¸åÈ¾£²£¹Ê¬¤Ë¾¾Â¼¤ÎÆÀÅÀ¤Ç£±¡½£°¤Ç¾¡Íø¡££²°Ì¤ÎÇð¤¬¾¡¤ÁÅÀ£±º¹¤ÇÄÉÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ºÇ½ªÀá¤Ç¾¡¤Æ¤Ð¼«ÎÏ¤ÇÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤ë¾õ¶·¤Þ¤ÇÍè¤¿¡£»ë»¡¤·¤¿¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÁª¼ê¤¬Â¤ò¤Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤À¤±¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Æ¥£¡¼¤Î¹â¤¤»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Á°È¾¤«¤éÎ¾¥Á¡¼¥à¤È¤â¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ë¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤¤¤¤¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¼¯Åç¤¬¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤«¤é¤â¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤âÄü¤á¤º¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ë¡¢¤«¤Ä¡¢¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ë¥´¡¼¥ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¥Ï¥é¥Ï¥é¡¢¥É¥¥É¥¤Î¤¤¤¤»î¹ç¤ò¸«¤é¤ì¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤â¡¢Á°È¾¤Î·èÄêµ¡¤òËÉ¤°¤Ê¤É¡¢»î¹ç¤òÄÌ¤·¤Æ¹¥¥»¡¼¥Ö¤òÏ¢È¯¤·¤¿¼¯Åç¤ÎÆüËÜÂåÉ½£Ç£ËÁáÀî¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¾Î»¿¡£¡Ö·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤âÁáÀî¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¡¼¥Ö¤·¤¿¡£±¢¤Î£Í£Ö£Ð¡£ÁáÀî¤¬»ß¤á¤¿¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯Âç¤¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Èó¾ï¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë°ÂÄê´¶¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤¿¡£