11月中旬に千葉県の森永高滝CCで行われたシニア競技「ISPS Handa シニア・グランド・ゴールドクラシック〜年は取っても、心とゴルフは若いんだ〜」の取材に行ってきた。サブタイトルが示すように、この大会は高齢になっても頑張るシニアプロを応援すると同時に、世の「高齢者ゴルファー」も、いつまでも元気で若さを保ってほしいという主催者からのメッセージが込められている。

ゴルフ業界が危惧していたのが、いわゆる「2025年問題」だ。団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となり、クラブを置く人が急増するのではと、懸念されていた。

現地へ出向いたのは、出場選手にこれまでの経験から、高齢のアマチュアが活力を保つための秘訣を聞くためだった。その中で特に建設的な意見を述べてくれたのが海老原清治プロ（76）だ。海老原プロのシニアでの経歴で注目されるのは、欧州シニアツアーでの通算6勝。特に2002年には男子の日本人選手として初の賞金王に輝いていることだ。過去、レギュラー、シニアを通じて日本人選手が海外ツアーで賞金王となったのは、この海老原プロただひとりだ。

海老原プロは言う。

「年を取っても、ゴルフを元気で長く続けるためには、年齢、体力に応じたトレーニングなども必要ですが、同時にゴルフ界全体の仕組みや、ルールを変える必要があると思うんです。例えばドライバーの高反発を正式に認めることです。高齢になって若い時と同じクラブでは無理があります。大手メーカーも、ユーザーのヘッドスピード別に分けてクラブを販売する。ゴルファーの生き甲斐や、楽しさはやっぱり飛ばすことにあります。なんでこれにブレーキをかける必要があるのですか。プロの試合とアマチュアの楽しみは別なんです。ルールを同一化する意味なんてないと思います」

海老原プロは続ける。

「ボールも同じです。高齢者向けの高反発ボールを認めればいいんです。高反発のドライバーとボールを販売すれば、用具メーカーの経営にも寄与するのではないか。ゴルフ場も同じです。高齢者や女性がゴルフをやめていくのはコースが長すぎるからなんです。フェアウエーの真ん中にティーイングエリアをつくって、パーオンする機会をつくってあげるべきです。幾つになってもバーディーのチャンスがあれば高揚感が芽生えてきます。ゴルフは老若男女が一緒にプレーできる数少ないスポーツです。その恩恵をもっと生かすべきです。ゴルフの好きな人がゴルフをやめたら、目的がなくなって老け込んだり、体力が衰えてしまう例をたくさん見ています。私は7カ月前に胃を全摘する手術をしました。でも、今もこうして元気でいられるのも試合に出たいという目的があるからです。ゴルフは健康にも、生き甲斐にもいい効果がある。業界がひとつになって、高齢者のバックアップを推進するべき」

ちなみに今大会、海老原プロはゴールドクラシック部門（68歳以上）で158（79、79）。18人中13位タイ。大病を克服する「若さ」は健在だった。

（宮崎紘一／ゴルフジャーナリスト）