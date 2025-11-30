毎週日曜夕方5時30分から放送中の日本テレビ系「笑点」。本日11月30日（日）の放送回で、2024年4月に「笑点」レギュラーメンバーとなった立川晴の輔が初めて座布団を十枚獲得し賞品を受け取った。座布団十枚達成は、2024年12月22日放送回の三遊亭小遊三以来約1年ぶり。

本日放送の大喜利開始時の座布団獲得枚数は、林家たい平と晴の輔が六枚ずつ、小遊三が四枚、春風亭一之輔と桂宮治が三枚ずつ、三遊亭好楽が一枚でスタート。冒頭の回答者からのご挨拶で晴の輔は、全国の社長が住む街ランキングに掛けて「ぼくはタワーマンションには住んでいないですが、座布団でタワーを作りたい立川晴の輔です」と意気込む。それに対して、前回の放送で十枚獲得まであと一枚に迫るも最後に座布団を三枚持っていかれてしまったたい平は、司会の春風亭昇太から「座布団を十枚ためると豪華な賞品が待っています」というルール説明に対して過剰に反応しうなだれてしまう。

大喜利一問目「手袋を使って何か一言」のお題に対して、一之輔が自虐ネタで座布団を連続で二枚取ると、晴の輔も負けじと一枚獲得。その後、「笑点」メンバーの個性溢れるキャラクターを活かした回答の連続に会場は大盛り上がり。二問目で晴の輔が十枚まであと一枚を示す「白いリーチ座布団」を獲得すると、たい平が横目で「ここまでは当たり前だから」と言い、会場が笑いに包まれる。たい平も座布団を八枚獲得したところで、お題の「長年〇〇してるけど初めて」に対して、「長年笑点の回答者してるけどこんなの初めてだよ、大した賞品でもないのに座布団十枚をこんなに焦らしやがってよ」と昇太に向けて言うと、座布団を一枚持っていかれてしまい「いらねぇよ、こんなもの」と座布団を投げたり、他のメンバーにあげたりと大暴れ！結果、たい平は座布団を全て失ってしまう。

三問目「もう大変なんすから」のお題に対して、リーチがかかっている晴の輔は観客の期待を一身に背負い「物価が上がって、もう大変なんすから」と言い、昇太から「大丈夫？」と返されると、晴の輔は「み〜んな、音（値）を上げてますから」と回答したところ、会場中から「おぉ〜」と拍手と歓声が上がり、座布団十枚を獲得。座布団十枚目を示す金の座布団の上で賞品の桐箱を開けると、なんと金の扇子に座布団運びの山田隆夫の似顔絵が描かれてあり、会場が爆笑に包まれた。

