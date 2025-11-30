11月28日、上海のステージで異例の光景が起きた。

人気アニメ『ONE PIECE』の主題歌で知られる歌手・大槻マキが歌っている最中、強制的に歌唱を終了させられ、そのまま退場したのである。

「この日、大槻さんは上海・西岸ドームアートセンターで開催中の『バンダイナムコフェスティバル2025』のステージで熱唱。客席に向けてコールレスポンスをしていました。すると会場の照明が突然落ち、音楽も停止。彼女の後ろにあったスクリーンの映像も見えなくなりました。

真っ暗になった会場からは『えっ？』『大丈夫？』という声が聞こえるなど騒然。明転後、駆けつけた2人のスタッフから何かを伝えられた大槻さんは、仕方ない様子でステージの袖へと促されていったのです」（音楽ライター）

この映像はたちまちSNSで拡散され、騒動が明るみとなった。これを受ける形で彼女の所属事務所の公式サイトは「やむを得ない諸事情により急遽中断」とコメント。29日の出演も同様の事情で中止が決定された。

背景にあるのは、高市早苗首相の台湾有事発言に激怒した中国当局の圧力と言われている。

「11月中旬以降、ゆず、JO1など、日本人アーティストの中国公演が次々と中止になっています。しかし大槻さんの場合は完全に中止するのでははなく、少し歌わせてから途中で急遽中断するという状態で、何か意図的なものを感じさせました」

大槻が開設しているInstagramには、今回の件に関して直接本人から声明は出されてはいない。だが彼女の最新の投稿のコメント欄には、《頑張って》《負けるな！麦わら一味、いけ！》など同情と激励の声がSNSでは寄せられている。

さらには中国で「頑張れ」を意味する《加油！》という応援の声とともに、長文のコメントも寄せられている。日本語訳すると、「この曲には私の最高の思い出が詰まっています」「こんなことになってしまい、本当に残念です。いつかあなたの歌声を聴く機会があることを願っています」というものだ。音楽プロデューサーは、この事態の根の深さについてこう語る。

「中国がこのように日本のエンタメを制裁し、封印しようとする矛先は、結局のところ、音楽を愛する現地の市民まで向いてしまったようです。それぞれの思い出までもが、政治対立によって奪われようとしている様子が、コメント欄からはうかがえます。

大槻さんへの日本人の応援コメントと中国人ファンのコメントは対立しておらず、むしろ音楽を愛する者として、どちらも同じ側にいます。にもかかわらず、政治が音楽シーンを分断しようとしている。これは長期的に見て、中国自身の文化産業にも深刻なダメージを与えることになるのではないでしょうか」

音楽の架け橋を、政府が壊してしまっている――。