インド人もビックリの安さ。

スパイスの効いた本格的なインドカリー好きも多いですよね。

お店の味がそのまま自宅で楽しめる、エスビー食品「噂の名店シリーズ」は、レトルトながら本格的なインドカリー揃い。常備するのにオススメです。

S&B エスビー食品 噂の名店シリーズ カレー&ハヤシ 全国10種セット 4,580円 Amazonで見る PR PR

毎日食べてもお財布に優しい

現在Amazonのブラックフライデーで、10種セットが46％オフの2,261円と超お得になっています。

普通に買うとそれぞれ定価400円なので、いくつか買うとまぁまぁのお値段になっちゃうのですが、この値引きはアツいです。

筆者もよく食べてます

筆者はインドカリーが大好物で、店舗巡りもしますしレトルトもよく食べます。

なかでも「噂の名店シリーズ」はリピート率が高く、家族もよく食べています。今も台所を見たら、このふたつがありました。

バターチキンは濃厚で味わい深く、クリーミーバターチキンは確かにクリーミー。大阪スパイスキーマはシャバシャバ系で、小袋のトッピングを後から振りかけるのも美味。珊瑚礁の湘南ドライカレーは、お店がオシャレだったことに想いを馳せたりして。南インド風チキンには、たまーにオキハムの山羊汁からお肉を加えて山羊カレーにします。

食べたことないのもいくつかありますが、とにかくこのシリーズはマジで美味いです。

定期便もイイぞ

いつもは西友などでバラバラに買っているのが、まとめて46％オフだなんてヤバい。思わず定期便にしてポチったくらいです。時期によりセット内容に変更があるというので、何が来るかワクワクしますね。

