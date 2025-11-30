あいみょんが、本日11月30日にメジャーデビュー丸9周年を迎え、10周年イヤーへ突入。あわせて、10周年特設サイトと新ビジュアルを公開した。

特設サイトでは、10周年ならではの特別コンテンツを展開。あいみょんの直筆メッセージや、これまでの活動を辿ることができるコンテンツが用意されている。

新ビジュアルはあいみょんのメジャーデビュー以降、全作品のアートワークを手掛けている、とんだ林蘭がディレクションを担当。10周年のロゴと共に、長い髪をバッサリと切った新たなあいみょんを見ることができる。

さらに、10周年企画コンテンツとして、まだMV化されていないメジャーデビュー後の楽曲の中から、MVを作ってほしい楽曲をリクエストできる特別企画がスタート。リクエストは本日11月30日18時～12月31日23時59分の期間中、あいみょんオフィシャルファンクラブ、X（旧Twitter）、YouTubeにて応募可能となっている。多くのリクエストがあった楽曲1曲のMVが、今後新たに制作される予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）