「申し訳ありません」そして９秒間の沈黙...ヴィッセル指揮官が涙をこらえて伝える「今シーズン限りで退任することにしました」
ヴィッセル神戸は11月30日、J１第37節でFC東京と対戦。今季のホーム最終戦は、０−０の引き分けに終わった。
試合後のセレモニーで、吉田孝行監督がマイクの前に立って挨拶。「ヴィッセルファミリーのみなさん、１年間、ご支援、ご声援、ありがとうございました」と感謝を伝える。
続けて「今シーズンも、タイトルを目標に頑張ってきましたけど、自分の力不足でタイトルを獲得できず、本当に申し訳ありません」と語る。
直後、９秒間の沈黙。そして指揮官は言う。「今シーズン限りで退任することにしました」。スタンドがどよめく。涙をこらえる指揮官が、言葉を紡ぐ。
「苦しい状況で監督を引き受けて、ここ３年は、優勝争いをするチームまで成長しました。このピッチで躍動する選手が好きでした。このスタジアムの雰囲気、そして何よりサポーターの声援が大きな力になりました。本当にありがとうございます」
拍手が起こるなか、吉田監督は「僕の胸には、神戸魂が詰まっています。その魂はここに置いて、来シーズン、新たな環境で自分はチャレンジしたいと思います」と明かす。
シーズンはあと１試合。「手を抜くことはありません。自分を貫いて、神戸のサッカーを最後までやり続けます」と誓った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
