「監督に気分を害されたが…」前節に屈辱の途中出場・途中交代も…マンC戦で奮闘した日本代表MFに現地メディアが賛辞「悲しみを引きずっている兆候を見せなかった」
田中碧が所属するリーズは11月29日、プレミアリーグ第13節でマンチェスター・シティに２−３で敗れた。前半で２点のビハインドを背負うと、後半に入って同点に持ち込んだが、終了間際の失点で屈している。
前節は屈辱の途中出場・途中交代だった田中は、終盤には自身のパスを奪われたところから最終的に決勝点につなげられたが、後半立ち上がりにドミニク・キャルバート＝ルーウィンのゴールに絡むなど攻守に奮闘した。
『GiveMeSport』は８点と高い点数をつけ、「前半は忘れていい出来だったが、後半は卓越したパフォーマンスだった。キャルバート＝ルーウィンに素晴らしいパスを出して得点につなげ、中盤で絶え間なくプレスをかけていた」と称賛している。
『Leeds Live』も「何度かルーズなパスはあったが、クレバーなパスもあった。後半は何度か良い足さばき」と７点評価だった。
『Leeds United News』は６点にとどまったが、「アストン・ビラ戦でファルケに気分を害されたタナカだが、成熟したパフォーマンスだった。前回の試合で途中出場・途中交代にされた悲しみを引きずっている兆候を見せなかった」と賛辞を寄せている。
リーグ戦４連敗で降格圏を脱出できなかったリーズは、次節でチェルシー、その次にリバプールと対戦する。
