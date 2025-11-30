WBC、五輪などで激闘を重ねてきた日本、韓国の代表OBによる「日韓ドリームプレーヤーズゲーム」が30日、エスコンフィールドで行われ、日本は韓国に1−7で敗れた。

日本は成瀬、上原、清水、岩田、渡辺俊、能見、今村、摂津、森福、増井、大塚と豪華な投手リレーとなったが、韓国打線を抑えきれず7失点。日本は中田翔の一発による1点のみに終わった。

そんな日韓OB戦だったが、ロッテ在籍選手の多さがネットでも話題となった。投手は清水直、成瀬、渡辺俊。野手では今江、西岡に、鳥谷も最後はロッテで引退している。さらに韓国側にも金泰均（キム・テギュン）がいた。

成瀬が金泰均と会話する様子もXで画像が上がり、「日韓ドリームプレーヤーズ観てるけどロッテの選手多くて涙目」「今江敏晃ロッテ時代の応援歌」「日韓OB戦 ロッテ成分を摂取できてよい」「ロッテの選手多いね」「あの頃のロッテの応援歌 ハムの次に歌えるな」「GAORAブースにはロッテの名将吉井理人」などの声が上がった。

今大会は「日韓国交正常化60周年記念事業」として、節目の年に両国の友情と信頼をさらに深める特別な一戦となった。