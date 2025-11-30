あいみょん、メジャーデビューまる9周年を迎え10周年イヤーへ突入！特設サイト開設＆新ビジュアル公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

シンガーソングライターのあいみょんが、11月30日にメジャーデビューからまる9周年を迎え、10周年目へ突入。新しいビジュアルと共に“AIMYON 10th Anniversary”特設サイトを開設した。

■MVを作って欲しい楽曲をリクエストできる「SPECIAL CONTENTS #01／AIMYON Music Video Request」もスタート！

特設サイトでは10周年ならではの特別コンテンツを展開。あいみょんの直筆メッセージや、これまでの活動を辿る事ができるコンテンツが展開されている。

新ビジュアルは、あいみょんのメジャーデビュー以降、全作品のアートワークを手掛けている、とんだ林蘭がディレクションを担当。10周年のロゴと共に、長い髪をバッサリと切った新たなあいみょんを見ることができる。

さらに、10周年企画コンテンツとして、未だMV化されていないメジャーデビュー後の楽曲の中から、MVを作って欲しい楽曲をリクエストできる特別企画がスタート。

リクエストは、11月30日18:00～12月31日23:59の期間中、あいみょんOFFICIAL FAN CLUB、X、YouTubeにて応募が可能となっている。多くのリクエストがあった楽曲1曲のMVが、今後新たに制作される予定だ。

メジャーデビュー10周年という節目に向かうあいみょん。今後どのようなコンテンツが展開されていくのか楽しみに待ちたい。

■関連リンク

AIMYON 10th Anniversary 特設サイト

https://www.aimyong.net/feature/aimyon10th

あいみょん オフィシャルサイト

http://www.aimyong.net/

■【動画】「ビーナスベルト」OFFICIAL MV