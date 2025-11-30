Á´¹ñ¤ËÌ¥ÎÏÈ¯¿®¡¢µ§¤ê¤Î¾ì¼é¤êÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¡¼¢²ì¡¦¸ÐÆî»Ô¤ÎÄ¹¼÷»û
¡¡¼¢²ì¸©¸ÐÆî»Ô¤Ë¤¢¤ê¡¢ÁÏ·ú1200Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤ÄÄ¹¼÷»û¡£¾¯»Ò¹âÎð²½¤ÇÁ´¹ñÅª¤Ë¡Ö»ûÎ¥¤ì¡×¤¬¿Ê¤à¤¬¡¢Ä¹¼÷»û¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£½»¿¦¤ÎÆ£»ÙÎÉÆ»¤µ¤ó¡Ê53¡Ë¤ÏÃÏ°è¤Îµ§¤ê¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¼é¤ê¤Ä¤Ä¡¢É÷¾ð¤Î¤¢¤ë·úÊª¤Ê¤É¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤ÇÈ¯¿®¡¢»û¤Î¡È¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡É¤òÁý¤ä¤½¤¦¤È³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¶¦Æ±ÄÌ¿®¡á²¬ÅÄÆÆ¹°¡Ë
¡¡Æ£»Ù¤µ¤ó¤Ï»û¤Î58ÂåÌÜ¡£Âç³Ø¿Ê³Ø»þ¤Ë¡Ö»û¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤ÈËÌ³¤Æ»Âç¶µ°é³ØÉô¤Ç¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤ÎÎ×¾²¿´Íý¤ò³Ø¤ó¤À¡£µ¢¾Ê¤·¤¿ºÝ¡¢ÃÉ²È¤Î¹âÎð½÷À¤Ë¡Ö»û¤ò·Ñ¤¤¤Ç¤¯¤ì¡×¤Èº©´ê¤µ¤ì¡ÖÍê¤ê¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¡¢Â´¶È¸å¤ÏÃÏ¸µ¤Ø¡£¹â¹»¶µÍ¡¤Ê¤É¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤¿¸å¡¢ÀèÂå¤ÎÉã¤Î»à¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë»û¤ò·Ñ¤¤¤À¡£
¡¡Ìµ¸ý¤À¤Ã¤¿Éã¤Î°äÉÊ¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡ÖÎÉÆ»¤Ø¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¼ê»æ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÉã¤¬µ¤·¤¿½»¿¦¤Î¿´ÆÀ¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Áò¼°¤Ç¤âÎ®¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÖÅÄ¼Ë¤Ë¤¢¤ë»û¤ÏÂ¸Â³¤Î´íµ¡¤À¡×¡£½»¿¦¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÄË´¶¤·¤¿¡£ÃÉ²È¤¬½ù¡¹¤Ë¸º¤ë¤Î¤Ë¡¢ËÜÆ²¤Î´¤¤Î½¤Á¶¤Ê¤É¡¢»û¤Î°Ý»ýÈñ¤Ï¤«¤«¤ê¼ý»Ù¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤º¡¢¾Ç¤ê¤ò´¶¤¸¤¿¡£
¡¡ÃÉ²È¤ËÍê¤êÀÚ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢»û¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¾å¤²¡¢Á´¹ñ¤Î¿Í¤ËÎÏ¤òÂß¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦ÌÏº÷¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®¤·¡¢¹ñÊõ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëËÜÆ²¤ä»²Æ»¤Ê¤É¤Î»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎÉ÷·Ê¡¢»û¤Î²ÖÈª¤òË¬¤ì¤ëº«Ãî¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¤·¡¢Åê¹Æ¤·»Ï¤á¤¿¡£¾¯¤·¤º¤ÄÇ§ÃÎÅÙ¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë»û¤òË¬¤ì¤ë¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»û½êÂ¢¤ÎÊ¸²½ºâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ½¤Éü¤ËÃå¼ê¡£¡ÖÃÏÂ¢ÒØè¸Íå¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼¼Ä®»þÂå¤Î³Ý¤±¼´½¤Éü¤Ë¤ÏÁ´¹ñ¤«¤é»Ù±ç¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ÃÏ°è¤Î»û¤¬·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¿Ê¸²½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¸·¤·¤¤ºâÀ¯¾õ¶·¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤â¸ì¤ë¡£
¡¡º£¡¢Ìó50¸®¤ÎÃÉ²È¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£»þÂå¤ÎÊÑ²½¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Öµ§¤ê¤Î¾ì½ê¤È¤·¤Æ¤Î»û¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬»ÈÌ¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ£»Ù¤µ¤ó¤Ï¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤ÆÁ°¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¡£
¡¡¡ýÄ¹¼÷»û
¡¡Ä¹¼÷»û¡¡¼¢²ì¸©¸ÐÆî»Ô¤Ë¤¢¤ëÅ·Âæ½¡¤Î¸ÅÑë¡£ÁÏ·ú¤ÏÆàÎÉ»þÂå¤Ç¡¢À»ÉðÅ·¹Ä¤¬»ç¹á³ÚµÜ¡ÊÆ±¸©¹Ã²ì»Ô¡Ë¤ËÁ«ÅÔ¤·¡¢Å·¹Ä¤ÎÈ¯´ê¤Ç¹ñ²ÈÄÃ¸î¤ä¹Ä¼¼ÈË±É¤òµ§´ê¤·¤¿Ä¼´ê»û¤È¤·¤Æ·úÎ©¤·¤¿¤ÈÅÁ¤ï¤ë¡£¼¼Ä®»þÂå¤Ë¤ÏÂÍø¾·³²È¤¬µ§´ê½ê¤È¤·¤Æ»ØÄê¤·¡¢ÂÍøÂº»á¤ÎÎ©¤Æ»¥¤¬»Ä¤ë¡£ËÜÆ²¤Ê¤É¤¬¹ñÊõ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æþ»³ÎÁ¤ÏÂç¿Í600±ß¡¢Ãæ¹âÀ¸300±ß¡¢¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤ÏÌµÎÁ¡£