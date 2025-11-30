ボートレース福岡のG2「第12回レディースチャレンジカップ」は最終日の30日、11Rで優勝戦が行われ、守屋美穂（36＝岡山）がカド4コース捲りを決めて1着。昨年5月12日のレディースオールスター（宮島）以来5度目のG2制覇を決めた（レディースチャレンジカップは18年11月25日の芦屋以来2回目）。

4コースからコンマ13のスタートを決めた守屋。西橋がへこむ攻めやすい隊形を味方に、1マークはインの遠藤を力強く捲って勝負をつけた。7月の下関以来、通算40回目のV。年末のクイーンズクライマックスのトライアル1号艇をつかんだ。「行くしかないと思った。いろいろな面でうれしい気持ちでいっぱい」と笑顔がはじけた。

初日オープニングセレモニーでは「自分に勝てるように一生懸命走る」とファンに誓った。「ウネリが苦手。弱気な面を出さず、メンタルで負けない」。自らを奮い立たせるための言葉だった。予選道中も手堅く着をまとめて優出。優勝戦の調整もバッチリだった。

年末の大一番へ弾みがついたが慢心はない。「その前に（7日から）下関G1もありますからね」。常に目の前のレースに全力。このまま年の瀬まで突っ走る。