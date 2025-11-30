「星のカービィ」をテーマにした「Kirby Cafe（カービィカフェ）」とスイーツバーガーブランド「CAPTAIN SWEETS BURGER（キャプテンスイーツバーガー）」がコラボレーションした『カービィのストロベリーバーガー スクエアトートバッグセット』が、12月1日（月）から12月31日（水）まで、キャプテンスイーツバーガー 東京駅南通路点や全国のカービィカフェなどで販売される。

『カービィのストロベリーバーガー スクエアトートバッグセット』（3150円） (C)Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

期間限定で登場する『カービィのストロベリーバーガー スクエアトートバッグセット』（3150円）は、スクエアトートバッグとカービィのストロベリーバーガー（6個入り）がセットになった商品。

ストロベリーバーガーとイチゴの皿を持ったカービィが、ふわふわで立体的なサガラ刺繡でデザインされた「スクエアトートバッグ」（単品 1350円）は、ピンク色の持ち手と内ポケットが付いた仕様となっている。

「カービィのストロベリーバーガー スクエアトートバッグ」（1350円） (C)Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

お菓子がすっぽりと入るサイズ (C)Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

カービィの顔をモチーフにした、しっとり食感の「カービィのストロベリーバーガー」（単品 2106円）は、苺を練り込んだいちごミルク味のチョコレートに、甘酸っぱい苺のホイップショコラを絞り、いちごと発酵バターを使用したソフトクッキーでサンドしている。



ボックスの中には、カービィとワドルディがデザインされた全3種のオリジナルステッカーのうち、いずれか1枚がランダムで封入されている。

「カービィのストロベリーバーガー」（2106円） (C)Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

オリジナルステッカー (C)Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

「カービィのストロベリーバーガー スクエアトートバッグセット」は、キャプテンスイーツバーガー 東京駅南通路店のほか、カービィカフェ TOKYO（東京ソラマチ 内）、カービィカフェ ザ・ストア TOKYO（東京ソラマチ 内）、カービィカフェ ザ・ストア OSAKA、カービィカフェ HAKATA（キャナルシティ博多 内）、羽田空港第２ターミナル２階出発ロビーA検査場前で、12月1日（月）から12月31日（水）まで販売される。



なお、「スクエアトートバッグ」の単品販売はキャプテンスイーツバーガー 東京駅南通路店のみ。いずれの商品も、なくなり次第終了となる。価格は税込み。



