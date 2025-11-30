「冬コーデどうしよう」→【無印良品】おしゃれ店員の「きれいめコーデ」が参考になる♡

コーデがマンネリしがちな冬。大人らしく上品な装いを作るなら、おしゃれ店員さんの着こなしを参考にしてみては？ 今回は【無印良品】のシンプルで着まわしの利くアイテムを使った「きれいめコーデ」を紹介します。トレンドカラーや上質感のある素材のアイテムを選ぶと、人と差がつくワンランク上の装いに仕上がるかも。

タートルネック × ブルゾンで冬ムード満点に

冬の大人コーデはついシックなカラーでまとめがち。時には気分が明るくなりそうなカラーを取り入れてみて。こちらのタートルネックセーターは派手見えしにくいイエローで、大人も着こなしやすそう。トレンドのブラウンとも好相性です。もこもこと季節感のあるブークレー素材のブルゾンを合わせれば、こなれた印象に。ボトムスにはセンタープレス入りのパンツを合わせると、ほどよくきれいめに仕上がります。

ワントーンで統一した洗練コーデ

寒さが厳しくなるこれからの季節に活躍するセーター。着心地のよさも重視するなら、素材にもこだわってみて。メリノウール100%のざっくり編みセーターは、表面に凹凸のあるあたたかみのある風合いが魅力。冬コーデでつい手に取りたくなりそうです。パンツはカシミヤ混で上質感がありながらも、ウエストゴムで楽ちん。グレーでまとめることで即旬度がアップします。

