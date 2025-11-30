µð¿Í22ºÐ¤Ï¡Ö´õË¾¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡¡°Û¹ñ¤ÇÊü¤Ã¤¿¹ë²÷ÃÆ¤ËÁûÁ³¡Öº¸¤ÎºÙÀî¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö²¿¤³¤ì¥¨¥°¤¤¤ä¤ó¡×
¥É¥é3¥ë¡¼¥¡¼¡¦¹Ó´¬Íª¤Ï¹ë½£¥ê¡¼¥°¤Ç½¤¹ÔÃæ
¡¡¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤Î¹Ó´¬ÍªÆâÌî¼ê¤¬¡¢Éð¼Ô½¤¹ÔÃæ¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÇÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£28Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥·¥É¥Ë¡¼¡¦¥Ö¥ë¡¼¥½¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç±¦±Û¤¨¤Ë¹ë²÷1¹æ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö´õË¾¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¹Ó´¬¤Û¤ó¤ÞË½¤ì¤È¤ë¤Ê¾Ð¾Ð¡¡ÍèÇ¯¥¹¥¿¥á¥óÄêÃå¤·¤½¤¦¡×¤Ê¤É»¿¼¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡¹ë½£¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¥¢¥Ç¥ì¡¼¥É¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë22ºÐ¤Î¹Ó´¬¡£28Æü¤Î¥·¥É¥Ë¡¼¡¦¥Ö¥ë¡¼¥½¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¡Ö4ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢8²ó¤Ë¹ë²÷¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇÛ¿®¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖDAZN¡×¤¬Ìîµå¸ø¼°X¤Ë¡Ö¹ë½£¤ÎÌë¶õ¤Ë¥¢¡¼¥Á¤ò²Í¤±¤¿¡¡¹Ó´¬Íª ¾¡¤Á±Û¤·¤Î1¹æÃÆ¡¡ÊÑ²½µå¤ò¹ë²÷¤Ë¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¡×¤È¤·¤Æ¡¢ËÜÎÝÂÇ¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¾Î»¿¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡Ö¥Õ¥©¥í¡¼¥¹¥ë¡¼¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Æ¹û¤ì¤¿¡×
¡Ö¹Ó´¬¤Û¤ó¤ÞË½¤ì¤È¤ë¤Ê¾Ð¾Ð¡¡ÍèÇ¯¥¹¥¿¥á¥óÄêÃå¤·¤½¤¦¡×
¡Öº¸¤ÎºÙÀî¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¤ó¡£ÍèÇ¯²æËý¤·¤Æ»È¤¦¤Ù¤¥È¥Ã¥×¥×¥í¥¹¥Ú¥¯¥È¡×
¡ÖÀ¨¤¤À¨¤¤À¨¤¤¡¡´õË¾¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡Ö²¿¤³¤ì¥¨¥°¤¤¤ä¤ó¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È¾å¤¬¤ê¤¹¤®¤¿¤«¡©¤È»×¤Ã¤¿¤±¤ÉÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤ó¡×
¡¡¹Ó´¬¤Ïºò½©¤Î¥É¥é¥Õ¥È3°Ì»ØÌ¾¤Ç¾åÉðÂç¤«¤éÆþÃÄ¡£1·³¤Ç31»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.296¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥×¥í½éËÜÎÝÂÇ¤âÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë