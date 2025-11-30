¥¸¥ã¥Ñ¥óC3Ãå¸å¤ËÍîÇÏ¤Î¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¡¡°ÂÅÄ»Õ¤¬¸½¾õÀâÌÀ¡Ö¹ü¤äç§Åù¤ËÂ»½ý¤Ï¤Ê¤¯¡Ä¡×
G1¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×
¡¡30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Ãæ±û¶¥ÇÏ¤ÎG1¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¡ÊÅìµþ¼Ç2400¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î²¤½£Ç¯ÅÙÂåÉ½ÇÏ¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¡Ê¥»¥ó4¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¥ë¡Ë¤¬2Ê¬20ÉÃ3¤Î¾×·â¥ì¥³¡¼¥É¤ÇÀ©¤·¤¿¡£3Ãå¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¡Ê²´4¡Ë¤Ï¥´¡¼¥ë¸å¤ËÍîÇÏ¡£°ÂÅÄæÆ¸àÄ´¶µ»Õ¤ÏX¤ÇÆ±ÇÏ¤Î¸½¾õ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥ÈÄ¾¸å¡¢¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Æ¥é¡Ê²´4¡¢Í§Æ»¡Ë¤Ëµ³¾è¤·¤¿ÀîÅÄ¾²íµ³¼ê¤¬ÍîÇÏ¤·¤Æ¶¥ÁöÃæ»ß¤Ë¡£Æ±ÇÏ¤Ïµ³¼ê¤ò¾è¤»¤º¤ËÁö¤êÀÚ¤ê¡¢¡È¥È¥Ã¥×¡É¤Ç¥´¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾Àþ¤Ç¤Ï¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¤È¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¡Ê²´3¡¢¼êÄÍ¡Ë¤¬ÁÔÀä¤ÊÃ¡¤¹ç¤¤¡£¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¤Ë·³ÇÛ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¡¤Á»þ·×2Ê¬20ÉÃ3¤Ï¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¢¥¤¤ò¾å²ó¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ì¥³¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥´¡¼¥ë¸å¤Ï¥ë¥á¡¼¥ëµ³¼êµ³¾è¤Î¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¤È¡¢¸Íºê·½ÂÀµ³¼ê¤¬¼ê¹Ë¤ò¼è¤Ã¤¿3Ãå¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢Î¾µ³¼ê¤¬ÍîÇÏ¡£ÊüÇÏ¤·¤¿Î¾ÇÏ¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÎÃæ·Ñ¤Ë¤â±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¤ò´ÉÍý¤¹¤ë°ÂÅÄ»Õ¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¤Þ¤¿¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡¡³°½ý¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¹ü¤äç§Åù¤ËÂ»½ý¤Ï¤Ê¤¯¸½»þÅÀ¤ÇÊâÍÍ¤ÎÍð¤ì¤âÇ§¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡¡ÌÀÆü°Ê¹ß¤â¿ÈÂÎ¡¢Àº¿ÀÌÌ¤ò¥±¥¢¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó´Ø·¸¼Ô¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÍèÆü¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¾Î¤¨¡¢´¶¼Õ¤â¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
