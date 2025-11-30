れいわ新選組衆院議員で、タレントの八幡愛氏（38）が、30日までに自信のＸ（旧ツイッター）を更新。山本太郎代表（51）の任期満了に伴う同党代表選（12月1日告示、8日投開票）への出馬を表明した。



【写真】母・やはたオカン氏は尼崎市議

八幡氏は「【やはた愛♥代表選挙に出馬します】」として12月1日に告示、国会内で候補者の会見が行われる第2回代表選への立候補を宣言。「2019年から、経済政策を最優先とし消費税廃止や積極財政を訴え続けてきた、れいわ新選組。次に打ち出すべきは“愛”！！今の政治には愛が足りない」と訴えた。



さらに「2019年、1番最初にれいわ新選組が国会へ送り出したのはALSという難病を抱えた舩後靖彦。そして、重度障害を抱える木村英子。強いものしか生き残れないかのような新自由主義、排外主義が蔓延る今こそ、れいわ新選組の存在意義が試されています。『生きているだけで素晴らしい』『死にたくなる世の中をやめたい』れいわ新選組の結成当時の理念を、やはた愛が代表選に出ることで、原点回帰を訴えていきたい！」と意気込んだ。



代表選立候補には、同党の国会議員1人以上の推薦が必要。木村英子参院議員（60）の推薦を得るといい「愛をとりもどせ！！もう山本屋とは言わせない！れいわ新選組の最年少国会議員やはた愛が、代表を本気で目指します！」と決意を示した。



2019年4月に結党したれいわ新選組は、2022年12月に初の代表選を実施。山本氏、2人での共同代表制を掲げた大石晃子氏（48）、櫛渕万里氏（58）両衆院議員、作家古谷経衡（つねひら）氏（43）の3陣営が立候補し、山本氏が再選した。



