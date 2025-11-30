元人気アイドル、別人級に印象激変で「ポーカーの大会」参戦 「一瞬…」「ドラマみたい」
AKB48元メンバーでタレントの大家志津香が29日までにインスタグラムを更新。別人級の激変ショットを披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【別カット】金髪＆ポーカーフェイス？ 笑顔で“勝負中”のAKB48元メンバー
大家が「ポーカーの大会で台北に。楽しかったぁ」と投稿したのは、大会出場中の姿を記録した写真。金髪にニットキャップを被った彼女が“勝負”する様子が2枚の写真に収められている。
リラックスした笑顔や凛々しい表情でポーカーに興じる大家の姿に、ファンからは「一瞬シーちゃんにみえんかったわ!!www」「なんかのドラマみたい」「カッコいい！勝負師!!」などの声が集まっている。
■大家志津香（おおや しづか）
1991年12月28日生まれ。福岡県出身。2007年5月、AKB48第一回研究生（4期生）オーディションに合格。2010年にチームAメンバーへ正式昇格。2021年12月に卒業公演を開催し、以降はタレントとして活躍している。プライベートでは2024年4月に俳優の岩田玲と結婚した。
引用：「大家志津香」インスタグラム（@ooyachaaan1228）
