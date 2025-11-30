日本初公開から2年、「グランカングー」いよいよ登場！

ルノー・ジャポンは2025年11月27日、ルノー「カングー」のサイズを拡大して7人乗りとした特別仕様車「グランカングー」を発表しました。

【シートは取り外しも可能！】これが2026年発売の「グランカングー」です（写真で見る）

カングーはフランスのルノーが製造している、商用貨物バンをベースとした5ドアワゴンです。日本でも実用性と趣味性を兼ね備えた車種として、根強く支持されています。2020年には現行型である3代目カングーが本国でデビューし、2023年からは日本でも正規輸入が行われています。

今回発表されたグランカングーは、カングーの全長とホイールベースを延長し、3列シートの装備で7人乗りとした特別仕様のモデルです。2列目と3列目のシートは独立式で、スライドや折り畳み・取り外しなどのアレンジが可能となっています。

エンジンは排気量1.3Lのガソリンターボユニットを搭載し、変速機には電子制御式7速ATの「7EDC」が組み合わされます。また、滑りやすい路面での走行をサポートする走行モード選択機能の「エクステンデッドグリップ」を採用したほか、タイヤはオールシーズンタイプが純正装着されます。

グランカングーは、2023年10月に山梨県で開催された歴代カングーのオーナーズイベント「カングージャンボリー2023」で国内初展示されており、2年越しの日本正式デビューとなりました。発売時期は来年2026年2月を見込んでおり、同年1月にも詳細な情報を公表する予定です。