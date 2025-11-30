日本発のグローバルグループ「＆ＴＥＡＭ」が３０日、韓国デビューミニアルバム「Ｂａｃｋ ｔｏ Ｌｉｆｅ」のファンショーケースを都内で行った。

日本３枚目シングル「Ｇｏ ｉｎ Ｂｌｉｎｄ（月狼）」に続き、韓国デビュー作もミリオンを突破。日本アーティスト史上初めて日韓両国でミリオンを記録したことを記念してのショーケース。ＦＵＭＡは「ＬＵＮＥ（ルネ＝ファンネーム、Ｅはアキュート／アクセントを付したもの）の皆さんに改めて感謝を伝えたい。３年間決して順風満帆では無かった僕たちの物語だったなかで、諦めずに応援してくださったおかげ」と快挙を喜んだ。

ステージでは「Ｂａｃｋ ｔｏ Ｌｉｆｅ」の日本語バージョンなど３曲を披露した。屋外でも寒さを感じさせないパフォーマンスでＬＵＮＥとのコミュニケーションも楽しんだ。

年末も大忙しの９人。１２月３０日に表彰式が行われる「日本レコード大賞」では特別国際音楽賞を受賞したほか、大みそかのＮＨＫ紅白歌合戦にも初出場を決めた。リーダー・ＥＪは「最初は、僕たちがＬＵＮＥの皆さんを見られていない景色に連れて行くという気持ちで走ってきたんですが、振り返ってみると、ＬＵＮＥの皆さんがここまで連れてきて下さった」としみじみ。

Ｋは「今年は、まいた種がつぼみになった１年。来年は大きい花を咲かせられるように、一緒に駆け抜けていきましょう！」とＬＵＮＥにメッセージ。終演後の合同取材で今後の抱負を尋ねられたＭＡＫＩは「もっとグローバルに活動して、＆ＴＥＡＭを知らない方々に魅力を伝えられるような活動ができたら。個人的には（ルーツのある）ドイツに行って顔を見せる機会があればうれしい」と夢を明かした。

日韓ミリオンの“ご褒美”について、ＨＡＲＵＡは「僕はやっぱりメンバーで旅行に行きたい」とリクエスト。「なので、休みをください！ １週間ぐらい」とキュートにおねだりしていた。