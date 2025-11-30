Ìî¡¹Â¼Í§µª»Ò¡¢É×¤¬²È»ö¤Ë¶¨ÎÏÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡È¤¤Ã¤«¤±¡ÉÌÀ¤«¤¹¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¥º¡Û
¡¡´é½Ð¤·NG¤ÎÉÒÏÓ¥é¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¡¢¤¤¤ÞÃíÌÜ¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ë¡Ø¥é¥¤¥¿¡¼¥º¡ª¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡£30Æü¡Ê¿¼1¡§30¡Ë¤Ï¡¢¡ØÀ¤³¦¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¡ßÆü¥Æ¥ìÈëÂ¢±ÇÁü4»þ´ÖSP¡Ù¡ÊÆ±¶É¡¿12·î2Æü¡¡¸å7¡§00¡Ë¤«¤é¡¢Ìî¡¹Â¼Í§µª»Ò¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£º£²ó¤Ï¡Ö¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤¬ÊóÆ»¶É¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢ÆüËÜ¤òÍÉ¤ë¤¬¤»¤¿Âç»ö·ï¤«¤é¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡¢»þÂå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë1¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤ÎÈëÂ¢±ÇÁü¤òÂç¸ø³«¡£¤½¤³¤ÇÌî¡¹Â¼¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¼Â¤ËÊüÁ÷ºî²È¤é¤·¤¤Åú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ö²È»ö211¸Ä¥ê¥¹¥È¡×¤È¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤«¡Ä¿¼·¡¤ê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÈþ¿Í¿Æ»Ò¡×19ºÐÄ¹½÷¡È´é½Ð¤·¡É¤Ç¥á¥¬¥Í»Ñ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿Ìî¡¹Â¼Í§µª»Ò
¢£¡È¤µ¤µ¤ä¤½÷¾¡É¤Î¾×·â¤Î¤½¤Î¸å¤Î»Ñ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡ª
¡¡¾¼ÏÂ¤«¤é¸½Âå¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Æü¥Æ¥ìÊóÆ»¶É¤¬¥«¥á¥é¤Ë¼ý¤á¤¿¾×·â±ÇÁüËþºÜ¤Î4»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡£¥Ñ¥Í¥é¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿Ìî¡¹Â¼¤Ë¤â¤Ã¤È¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿±ÇÁü¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¾¼ÏÂ¡¢Ê¿À®¤Î±ÇÁü¤¬Ãæ¿´¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¤Âå¤Ï¡Ø¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤³¤ó¤Ê»ö·ï¤¢¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤È²û¤«¤·¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Ï¡Ø¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¡Ù¤È¶Ã¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¸«¤´¤¿¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬Á¥¾ìµÈÃû¤Î¡È¤µ¤µ¤ä¤½÷¾¡É¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¶¯¤¯¤Æ¡¢¤è¤¯¡Ø¤µ¤µ¤ä¤½÷¾¤ä¤Ê¤¤¤Í¤ó¤«¤é¡Ù¤È¤«Ì¡ºÍ¤Î¥Í¥¿¤Ç¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¡¢¤½¤Î½÷¾¤Î¡Ø¤½¤Î¸å¡Ù¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡¤¿¤·¤«¤Ë¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤Ê¤É¤Ç¤É¤ì¤À¤±À¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤Æ¤â¡¢»þ´Ö¤È¤È¤â¤Ë¶½Ì£¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÅö¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¿©ÉÊµ¶Áõ¤È¤¤¤¦°¤¤¤³¤È¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤½¤³¤«¤é¤â½÷¾¤Î¿ÍÀ¸¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤À¤±¤Ç¤ÏÅÁ¤ï¤êÀÚ¤é¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏÂ©»Ò¤µ¤ó¤Ë¼èºà¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î½÷¾¤Î»Ñ¤â³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¶Ã¤¤Ç¤·¤¿¡×¡£
¡¡¿Í´Ö¤Î¼å¤µ¤ä¶ò¤«¤µ¤È¤¤¤¦¡Ö¶È¡×¤Î¹ÎÄê¤¬Íî¸ì¤Ç¤¢¤ë¤È¤Ï¸Î¡¦Î©ÀîÃÌ»Ö¤¬°ä¤·¤¿¸ÀÍÕ¡£¸µ·Ý¿Í¤ÎÌî¡¹Â¼¤â¡¢¤µ¤µ¤ä¤½÷¾¤Î¿ÍÀ¸¤ËÆ±¤¸¤³¤È¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÌî¡¹Â¼¤Î¼ã¤«¤ê¤·º¢¤ÎÈëÂ¢¼Ì¿¿¤âÈÖÁÈÃæ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¡Ø¥Î¥¹¥È¥é¥À¥à¥¹¤ÎÂçÍ½¸À¡Ù¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ç¡¢¤ä¤±¤¯¤½¤ÇÀ¸¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£»ä¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¤¹¤´¤¤ÉÝ¤¬¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤ë¶¯µ¤¤Ê»Ñ¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤ÈÁ´Á³°ã¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤è¤¯¤¢¤ëÏÃ¡£
¡¡¡Ö¤À¤«¤é¡¢º£¤¹¤´¤¯¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥Þ¤â¡¢ÉÝ¤¹¤®¤Æ¡Ä10Ç¯Á°¤¯¤é¤¤¤«¤é¸Ä¿ÍÅª¤ËÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¡¢ÉÝ¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤ÈÄ´¤Ù¤Æ¡¢Ä´¤Ù¤Æ¡¢¹îÉþ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥¯¥»¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ï¡¢¤ª¤Ð¤±¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤ª¤Ð¤±¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¥Û¥é¡¼±Ç²è¤â¥¬¥ó¸«¤·¤Æ¡£¥µ¥á¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¼åÅÀ¤òÄ´¤Ù¤Æ¡¢¡ØÉ¡¤ÎÆ¬¤É¤Ä¤¤¤¿¤í¡Ù¤È¤«¡Ø¥¨¥é¤Ë¼êÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¥¬¥¿¥¬¥¿¤¤¤ï¤·¤¿¤Ã¤¿¤é¤¨¤¨¤ï¡Ù¤È¤«¡£¤½¤ì¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯°Â¿´¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÄ´¤Ù¤Æ¤â¡¢¥¯¥Þ¤Ï¹îÉþ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÉÝ¤¤¡Ä¡×¡£
¢£ÀÎ¤Î±ÇÁü¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÀ¸À®AI¤«¤Èµ¿¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤
¡¡4»þ´Ö¤Ç¾¼ÏÂ¤«¤é¸½Âå¤Þ¤Ç¤ò»þ´ÖÎ¹¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦º£²ó¤ÎÆÃÈÖ¡£
¡¡¡Ö»ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÁ°¤Î±ÇÁü¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤¦¤É»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éº£¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç²þ¤á¤Æ»×¤¦¤Î¤¬¡¢¡ØÆüËÜ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£ÀÎ¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤ë¤È¡¢Èô¹Ôµ¡¤ÎÃæ¤È¤«¹ñ²ñ¤Ç¥¿¥Ð¥³µÛ¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤â¤ó¡£¤¢¤È¡¢ÀÎ¤Î¡Ø¹ÔÎó¡Ù¤Î±ÇÁü¤â¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬Ã¯¤â¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É²¼¸þ¤¤¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¡£¼Ò²ñ¤Î¸÷·Ê¤¬¤¬¤é¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¡£º£¤Î¼ã¤¤¿Í¤¬ÀÎ¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤¿¤é¡¢¤¢¤êÆÀ¤Ê¤µ²á¤®¤Æ¡¢AI¤Î¥ä¥Ä¤À¤È»×¤¦¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¡£¤Ç¤â¡¢Á´ÉôÊóÆ»¶É¤¬»£¤Ã¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ç¤¹¤«¤é¡ª¡¡¤½¤ì¤¬º£²ó¤Î°ìÈÖ¤Î¸«¤É¤³¤í¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡£
¡¡¡Ö¤ªÃã¤Î´Ö¤Ç²ÈÂ²¤Ç¸«¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ê¸²½¤¬¼º¤ï¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤¬¡¢²ÈÂ²¤Ç¸«¤ë¤È¤è¤ê³Ú¤·¤á¤½¤¦¡£
¡¡¡ÖÊóÆ»¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê±ÇÁü¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºÆ¸½¥É¥é¥Þ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ë°¤¤º¤Ë4»þ´Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¼ã¤¤¿Í¤é¤Ë¡Ø¤³¤ó¤Ê¤óÃÎ¤é¤ó¤Î!?¡Ù¤È¤«¸À¤Ã¤Á¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤è¡£¤¹¤°¡Ö¥Î¥ó¥Ç¥ê¡ÊÌµ¿À·Ð¡Ë¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¡£¼Ò²ñ¤¬¤³¤ó¤À¤±ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤é¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥®¥ã¥Ã¥×¤âµ¤¤¤¸¯¤ï¤ó¤È¡£»ä¤âÉÝ¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ç¡Ø¥Ë¥³¡Ù¤Ã¤ÆÂÇ¤Ã¤¿¤é¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¾Ð´é¤Î³¨Ê¸»ú¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Ç¡¢Ï·´ã¤ä¤«¤é´Ö°ã¤¨¤Æ¿¿´é¤Î¥¹¥¿¥ó¥×Á÷¤Ã¤Æ¤â¤¦¤Æ¡¢Í¾·×ÉÝ¤¬¤é¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢²ÈÄí±ßËþ¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÌî¡¹Â¼²È¡£ÆÃ¤Ë¡Ö²È»ö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¹Ö±é¤ò¹Ô¤¦¤Û¤É¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï·ëº§Åö½é¤ÏÌî¡¹Â¼¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯²È»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö»ä¡¢¼Â²È¤«¤é²Ç¤¤¤À¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ï¤´¤Ï¤ó¤â¿æ¤±¤Ê¤¤¤·¡ØÂç¤µ¤¸1ÇÕ¡Ù¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÎÁÍýËÜÊÒ¼ê¤Ë¡¢¡Ø¤È¤í²Ð¤È¼å²Ð¤Î²¿¤¬¤Á¤ã¤¦¤Í¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿¤ê¡£¤Ç¤â¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¡¦¥Á¥§¥ó¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¡¢½¤¹Ô¥·¡¼¥ó¤À¤È»×¤Ã¤ÆÂÎ¤Ç³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢¡ÊÉ×¤Ç¡Ø2Ãú·ý½Æ¡Ù¤ÎÀîÃ«¡Ë½¤»Î·¯¤¬¡Ø²¶¤â¡Ê²È»ö¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡Ù¤È¡£¤½¤ì¤ÇÆ¬¤ËÍè¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿¤é140¸Ä¤¯¤é¤¤¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£
¢£¡Ö²È»ö211¥ê¥¹¥È¡×¤Ç¿ÍÀ¸¤¬·ãÊÑ
¡¡¡ÖÃË¤Î¿Í¤Ã¤Æ¡¢²È»ö¤Ã¤Æ¿æ»ö¡¦ÀöÂõ¡¦ÁÝ½ü¤Î3¤Ä¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¡£Á´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£²Ã¼¾´ï¤Î¥«¥ë¥¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀöºÞ¤òµÍ¤áÂØ¤¨¤¿¤ê¡¢¥µ¥é¥ó¥é¥Ã¥×¤ÎÇí¤¬¤¹¤È¤³¤É¤³¤¤¤Ã¤¿¤«¸«¤Ä¤±¤ëºî¶È¤â²È»ö¤Ç¤¹¡£¤¢¤ó¤Ê¤ó¡¢¿ÍÀ¸¤Ç´¹»»¤·¤¿¤é2Ç¯¤¯¤é¤¤Ãµ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£¥È¥¤¥ì¤Ë»È¤¤½ª¤ï¤Ã¤¿¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Î¿Ä¤À¤±ÊüÃÖ¤¹¤ëÃ¶Æá¤â¤è¤¦¤ª¤ë¤Ç¤·¤ç¡£¤á¤Ã¤Á¤ãÊ¢Î©¤Ä¡£¤Ê¤ó¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ä¤Í¤ó¡£¤É¤¦¤»¤Ê¤é¡Ø°¦¤·¤Æ¤ë¤è¡Ù¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¥Ð¥é¤Î°ìÎØ¤Ç¤âº¹¤·¤È¤±¤Ã¤Á¤å¤¦¤Í¤ó¡£»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤è¤¦¤±ÇþÃã°û¤à¤ó¤Ç¡¢ËèÆüºî¤é¤Ê¤¢¤«¤ó¤Î¤Ë¡¢ºî¤ê¤â¤»¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤´¤¯¤´¤¯°û¤ó¤É¤ë¤·¡£¤Ç¡¢¤½¤Î¥ê¥¹¥È¤ò½ñ¤½Ð¤·¤Æ¸«¤»¤¿¤é¡¢¡Ø¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¢¤ë¤ó¤ä¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÉ×¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¥ê¥¹¥È¡¢º£¤Ç¤Ï211¸Ä¤Þ¤ÇÁý¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¤¿¤À¡¢°Õ¼±¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¤³¤Î¤ä¤êÊý¤Ï°ã¤¦¡×¤Ê¤É¥À¥á½Ð¤·¤µ¤ì¤Æ¡¢É×¤Î¿´¤¬ÀÞ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤â¤è¤¯¤¢¤ëÏÃ¡£
¡¡¡Ö¤À¤«¤é¡¢±ßËþ¤ÎÈë·í¤Ï¡Ø¥À¥á½Ð¤·¡Ù¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡£ÊÑ¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤Æ¤â¡¢¤Þ¤º¤ÏÁê¼ê¤¬¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤½¤¦¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡©¡Ù¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¡£¿´¤ÎÃæ¤Ç¡Ø¤½¤ì¤Î¤Ê¤Ë¤¬¤¨¤¨¤Í¤ó¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Æ¤â¡¢¤½¤Ã¤È¤·¤Þ¤¤¹þ¤à¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤¬¶¯¤¤Êý¤¬¡¢¤½¤Î²È»ö¤òÃ´Åö¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢É×¤¬ÎÁÍý¤äÌ£¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢ËÜ¿Í¤¬¤ä¤ë¤Î¤¬¤¨¤¨¤·¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢ÊÌ¤Î²È»ö¤òºÊ¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÁê¼ê¤òÂº½Å¤·¤Æ¡¢¶¦´¶¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡É×¤¬²È»ö¤Ë¶¨ÎÏÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ì¼¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¡Ø»ä¡¢¥Ñ¥Ñ¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤È·ëº§¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤«Ì¼¤¬¸À¤¦¤È¤ä¤ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¡¢¡Ø¤â¤Ã¤È¸À¤¤¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤±¤·¤«¤±¤Æ¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ°ì¿Í¤ÇÇØÉé¤¤¤³¤ó¤Ç¤¤¤¿²È»ö¤ò¡¢²ÈÂ²¤Ç¶¨ÎÏ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¿ÍÀ¸¤¬·ãÊÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¡Ø¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ç¤Ï»þÂå¤¬·ãÊÑ¤·¤¿»ö·ï¤â¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢»ä¸Ä¿Í¤Ç¸À¤¦¤Ê¤é¡¢¡Ø²È»ö¡Ù¤¬°ìÈÖ¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡º£¤Ç¤Ï²ÈÄí¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢ÊüÁ÷ºî²È¡¦¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤âÂç³èÌö¤ÎÌî¡¹Â¼¡£º£²ó¤ÎÆÃÈÖ¤Ç¤â¤½¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÎÏ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë¤³¤ó¤ÊÃíÊ¸¤â¡£
¡¡¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆâÍÆ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þµ»ö¤Ë¤·¤¿¤éÁ´Á³¤ª¤â¤ó¤Ê¤¯¤Æ¡¢¾¡¼ê¤Ë»ä¤¬³ê¤é¤µ¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë»þ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¡Ø¡Á¡Á¤È¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡Ù¤È¤«¡£¤¢¤ì¤À¤±¤Ï¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤¤¤µ¤¤¤Í¡ª¡×
¡¡²¼¼ê¤Êµ»ö¤ò½ñ¤¤¤¿¤é¿¿´é¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤½¤¦¤ÊÌî¡¹Â¼¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï30ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥é¥¤¥¿¡¼¥º¡ª¡Ù¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£2Æü¡Ê²Ð¡ËÊüÁ÷¤Î¡ØÀ¤³¦¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¡ßÆü¥Æ¥ìÈëÂ¢±ÇÁü4»þ´ÖSP¡Ù¤È¤â¤É¤â¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¿¥Þ¥¤¥Æ¥£¡¦M¡Ë
¢¨¼èºà¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢30ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥é¥¤¥¿¡¼¥º¡ª¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó ÆüÍË¿¼Ìë1¡§30¡Ë¤Ç¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
