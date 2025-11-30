あいみょん、10周年イヤーの幕開けを飾る新ビジュアル

　シンガー・ソングライターあいみょんが、きょう11月30日にメジャーデビューからまる9周年を迎え、10周年目へ突入。新しいビジュアルと共に「AIMYON 10th Anniversary」特設サイトを開設した。

【写真】激変！良い感じの天パーな毛先　黒髪ロング姿のあいみょん

　特設サイトでは、10周年ならではの特別コンテンツを展開。あいみょんの直筆メッセージや、これまでの活動を辿る事ができるコンテンツが展開されており、さらには10周年イヤーの幕開けを飾る新ビジュアルが披露された。

　ビジュアルは、あいみょんのメジャーデビュー以降、全作品のアートワークを手掛けている、とんだ林蘭氏がディレクションを担当。10周年のロゴと共に、長い髪をバッサリと切った新たなあいみょんを見ることができる。

　さらに、10周年企画コンテンツとして、未だMusic Video（MV）化されていないメジャーデビュー後の楽曲の中から、MVを作って欲しい楽曲をリクエストできる特別企画がスタート。

　リクエストは、12月31日午後11時59分まで、あいみょんOFFICIAL FAN CLUB、X、YouTubeで応募可能。多くのリクエストがあった楽曲1曲のMusic Videoが、今後新たに制作される予定。