『笑点』「おぉ〜」1年ぶりに座布団十枚 立川晴の輔が自身初、レギュラー就任1年7ヶ月で達成 賞品に爆笑
日本テレビ系『笑点』（毎週日曜 後5：30）が11月30日に放送され、立川晴の輔が初めて座布団を十枚獲得した。2024年4月のレギュラーメンバー入り以来、自身初。番組としては、24年12月22日放送の三遊亭小遊三以来、約1年ぶりの獲得となった。
【写真】『笑点』座布団十枚を獲得した立川晴の輔 爆笑となった金の扇子も
大喜利開始時の座布団の獲得枚数は、林家たい平と立川晴の輔が六枚ずつ、三遊亭小遊三が四枚、春風亭一之輔と桂宮治が三枚ずつ、三遊亭好楽が一枚でスタート。
冒頭の回答者からのごあいさつで晴の輔は、全国の社長が住む街ランキングに掛けて「ぼくはタワーマンションには住んでいないですが、座布団でタワーを作りたい立川晴の輔です」と意気込んだ。それに対して、前回の放送で十枚獲得まであと一枚に迫るも最後に座布団を三枚持っていかれてしまったたい平は、司会の昇太から「座布団を十枚溜めると豪華な賞品が待っています」というルール説明に対して過剰に反応しうなだれた。
大喜利一問目「手袋を使って何か一言」のお題に対して、一之輔が自虐ネタで座布団を連続で二枚取ると、晴の輔も負けじと一枚獲得。その後、笑点メンバーの個性あふれるキャラクターを活かした回答の連続に会場が大盛り上がり。二問目で晴の輔が十枚まであと一枚を示す「白いリーチ座布団」を獲得すると、たい平が横目で「ここまでは当たり前だから」と言い放ち、会場が笑いに包まれた。
たい平も座布団を八枚獲得したところで、お題の「長年〇〇してるけど初めて」に対して、「長年笑点の回答者してるけどこんなの初めてだよ、大した賞品でもないのに座布団十枚をこんなに焦らしやがってよ」と昇太に向けて言い放つと、座布団を一枚持っていかれてしまい「いらねぇよ、こんなものと」座布団を投げたり他のメンバーにあげたりと大暴れ。結果、たい平は座布団を全て失ってしまった。
三問目「もう大変なんすから」のお題に対して、リーチがかかっている晴の輔は観客の期待を一身に背負い「物価が上がって、もう大変なんすから」と言い、昇太から「大丈夫？」と返されると、晴の輔は「み〜んな、音（値）を上げてますから」と回答したところ会場中から「おぉ〜」と拍手と歓声が上がり、座布団十枚を獲得。
座布団十枚目を示す金の座布団の上で、賞品の桐箱を開けると、なんと金の扇子に座布団運びの山田隆夫の似顔絵が描かれてあり、会場が爆笑に包まれた。
同回は、TVerで見逃し配信を実施。
