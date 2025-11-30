東映太秦映画村、“大人向け”に大幅リニューアル 『大奥』さながら江戸再現＆ナイト営業も【詳細一覧】
改装を進めている東映太秦映画村（京都市右京区）はこのほど、2026年3月28日に第1期リニューアルオープンすると発表し、詳細を明らかにした。名称を「太秦映画村（英語表記：UZUMASA KYOTO VILLAGE）」に変更し、「大人の没入体験パーク」に生まれ変わる。ナイト営業も開始する。
【画像多数】新生「太秦映画村」イメージ 和装でお侍さんと飲める？
リニューアルでは、「江戸時代の京へ、迷い込む」をコンセプトに掲げ、20代・30代を中心とした大人の来場者も楽しめる「大人の没入体験パーク」となる。
映画『レジェンド＆バタフライ』『大奥』などを手掛けた東映京都撮影所の美術スタッフがリアルな江戸時代の町並みを再現。江戸時代の京都を肌で感じられるような演出や体験型コンテンツ、町歩きしながら楽しめる10の食べ歩きスポット、江戸時代の建物の中で行われる文化体験などを展開し、感性を刺激する新しい大人の没入体験パークを目指す。また、夜の京都観光も楽しんでもらえるよう、ナイト営業もスタートする。
太秦は、かつては映画会社8社の撮影所が集まった、日本映画の聖地であり、日本映画の歴史そのものとも言える特別な地名。東映太秦映画村→太秦映画村の名称変更には、長年にわたり培ってきた映画文化と地域の歴史を、より広く、より深く感じてほしいという思いが込められた。シンプルで印象に残るものに刷新した。
ブランドカラーは、和の伝統を感じる墨と映画の暗転をイメージした「墨色」と、京都を代表する絹織物と太秦の伝統を象徴する「絹色」の2色に設定する。
■主なリニューアル内容
１.イマーシブライブショー
村内に足を踏み入れれば、そこは生きた江戸の町。ただ観るだけじゃない新しいエンターテインメントに、あなたも物語に迷い込む。
２.文化体験
江戸の町で体験する、茶道、華道、能、狂言など日本文化の世界。先生と共に、本格的な体験を手軽に。
３.アトラクション
遊びながら小さな冒険が生まれる忍者アトラクション。体験するほどに広がる、驚きと発見。
４.着物体験
好きな着物に着替えて、江戸の町をさらに楽しむ。江戸の町にさらに没入。非日常のひとときを。
※1〜4いずれも2026年2月に詳細の発表を予定。
５.フード（新オープン飲食店10店舗）
「澤井醤油 with Key Stone」1879年創業の京都の老舗醤油屋「澤井醤油」による、醤油を活かしたスイーツやフードなどの新業態。
「味味香」1969年創業。出汁文化の京都ならではの出汁にこだわったカレーうどんなどを提供予定。
「朱色まぐろ」焼津港直送まぐろ創作料理
「京都醸造」「まずはビール」という品質第一主義を掲げ、2015年京都にて創業したクラフトビール醸造所。
「京都仁王門 ござる。」京都・東山に本店を構える和菓子店「京都仁王門」による、四季を味わう和カフェ。
「SASAYAIORI+太秦映画村」江戸時代創業の笹屋伊織が、当時の町並みに、五感で楽しむ和カフェを出店。
「zarame -gourmet cotton candy-」京都や国産の素材を中心に作られた雅なテイストの京綿菓子やスイーツがおすすめ。
「う乃屋」鰻と牛肉の料理から和スイーツまで。京のごちそうダイニング。
「鳥せゑ」1966年に創業した京都初の焼き鳥専門店。
「うず茶や」太秦映画村が直営で運営する、気軽に抹茶を楽しむことができるテイクアウト専門店。
６.ショップ（新オープン物販店3店舗）
「東堂 AZUMA-DO」EASTtableが贈る和の新提案。伝統の美濃焼に、現代の息吹を。和食器とキッチンアイテムの店。
「SOU・SOU」新しい日本文化の創造をコンセプトに、伝統的な素材や技法を使い現代に寄り添うアイテムを展開。
「スーベニアショップ（仮称）」太秦映画村が直営で展開する、コンセプトショップ。京都の逸品や映画村オリジナルアイテムを展開。
■ナイト営業の開始について
京都は、日本有数の観光都市でありながら、夜間に楽しめる施設や店舗が限られており、観光客にとって「夜の時間をどう過ごすか」が課題。太秦映画村では、現状午後5時までの営業時間を9時（予定）までとし、江戸時代の町並みという唯一無二の舞台を創出する。夜ならではの情緒と没入感を楽しめるコンテンツやイベントを展開することで、京都の夜に新たな選択肢を提供する。
■太秦映画村フルリニューアルスケジュール
2026年3月28日（土）第1期オープン
2027年春（予定）第2期オープン／新たに5つの飲食・物販店舗がオープン／遊郭ゾーンオープン
2028年春（予定）第3期オープン／芝居小屋・中村座（仮称）オープン
※2028年以降に温浴施設を計画中
【画像多数】新生「太秦映画村」イメージ 和装でお侍さんと飲める？
リニューアルでは、「江戸時代の京へ、迷い込む」をコンセプトに掲げ、20代・30代を中心とした大人の来場者も楽しめる「大人の没入体験パーク」となる。
太秦は、かつては映画会社8社の撮影所が集まった、日本映画の聖地であり、日本映画の歴史そのものとも言える特別な地名。東映太秦映画村→太秦映画村の名称変更には、長年にわたり培ってきた映画文化と地域の歴史を、より広く、より深く感じてほしいという思いが込められた。シンプルで印象に残るものに刷新した。
ブランドカラーは、和の伝統を感じる墨と映画の暗転をイメージした「墨色」と、京都を代表する絹織物と太秦の伝統を象徴する「絹色」の2色に設定する。
■主なリニューアル内容
１.イマーシブライブショー
村内に足を踏み入れれば、そこは生きた江戸の町。ただ観るだけじゃない新しいエンターテインメントに、あなたも物語に迷い込む。
２.文化体験
江戸の町で体験する、茶道、華道、能、狂言など日本文化の世界。先生と共に、本格的な体験を手軽に。
３.アトラクション
遊びながら小さな冒険が生まれる忍者アトラクション。体験するほどに広がる、驚きと発見。
４.着物体験
好きな着物に着替えて、江戸の町をさらに楽しむ。江戸の町にさらに没入。非日常のひとときを。
※1〜4いずれも2026年2月に詳細の発表を予定。
５.フード（新オープン飲食店10店舗）
「澤井醤油 with Key Stone」1879年創業の京都の老舗醤油屋「澤井醤油」による、醤油を活かしたスイーツやフードなどの新業態。
「味味香」1969年創業。出汁文化の京都ならではの出汁にこだわったカレーうどんなどを提供予定。
「朱色まぐろ」焼津港直送まぐろ創作料理
「京都醸造」「まずはビール」という品質第一主義を掲げ、2015年京都にて創業したクラフトビール醸造所。
「京都仁王門 ござる。」京都・東山に本店を構える和菓子店「京都仁王門」による、四季を味わう和カフェ。
「SASAYAIORI+太秦映画村」江戸時代創業の笹屋伊織が、当時の町並みに、五感で楽しむ和カフェを出店。
「zarame -gourmet cotton candy-」京都や国産の素材を中心に作られた雅なテイストの京綿菓子やスイーツがおすすめ。
「う乃屋」鰻と牛肉の料理から和スイーツまで。京のごちそうダイニング。
「鳥せゑ」1966年に創業した京都初の焼き鳥専門店。
「うず茶や」太秦映画村が直営で運営する、気軽に抹茶を楽しむことができるテイクアウト専門店。
６.ショップ（新オープン物販店3店舗）
「東堂 AZUMA-DO」EASTtableが贈る和の新提案。伝統の美濃焼に、現代の息吹を。和食器とキッチンアイテムの店。
「SOU・SOU」新しい日本文化の創造をコンセプトに、伝統的な素材や技法を使い現代に寄り添うアイテムを展開。
「スーベニアショップ（仮称）」太秦映画村が直営で展開する、コンセプトショップ。京都の逸品や映画村オリジナルアイテムを展開。
■ナイト営業の開始について
京都は、日本有数の観光都市でありながら、夜間に楽しめる施設や店舗が限られており、観光客にとって「夜の時間をどう過ごすか」が課題。太秦映画村では、現状午後5時までの営業時間を9時（予定）までとし、江戸時代の町並みという唯一無二の舞台を創出する。夜ならではの情緒と没入感を楽しめるコンテンツやイベントを展開することで、京都の夜に新たな選択肢を提供する。
■太秦映画村フルリニューアルスケジュール
2026年3月28日（土）第1期オープン
2027年春（予定）第2期オープン／新たに5つの飲食・物販店舗がオープン／遊郭ゾーンオープン
2028年春（予定）第3期オープン／芝居小屋・中村座（仮称）オープン
※2028年以降に温浴施設を計画中