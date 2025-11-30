30日放送の日本テレビ系『笑点』で、2024年4月に笑点レギュラーメンバーとなった立川晴の輔さん（53）が初めて座布団10枚を獲得。2024年12月22日放送の三遊亭小遊三さん（78）以来、約1年ぶりの達成となりました。

大喜利開始時の晴の輔さんの座布団の獲得枚数は6枚。冒頭の回答者からの挨拶では、全国の社長が住む街ランキングに掛けて「ぼくはタワーマンションには住んでいないですが、座布団でタワーを作りたい立川晴の輔です」と意気込みます。

大喜利1問目『手袋を使って何か一言』のお題に対して、春風亭一之輔さん（47）が自虐ネタで座布団を連続で2枚取ると、晴の輔さんも負けじと1枚獲得。その後、笑点メンバーの個性溢れるキャラクターを活かした回答の連続に会場は大いに盛り上がりました。2問目で晴の輔さんが10枚まであと1枚を示す『白いリーチ座布団』を獲得すると、林家たい平さん（60）が「ここまでは当たり前だから」と言い放ち、会場が笑いに包まれました。

たい平さんも座布団8枚まで追い上げますが、お題の『長年〇〇してるけど初めて』に対して、「長年笑点の回答者してるけどこんなの初めてだよ、大した賞品でもないのに座布団10枚をこんなに焦らしやがってよ」と春風亭昇太さん（65）に向けて物申すと、座布団を1枚没収されるはめに。たい平さんは「いらねぇよ、こんなものと」座布団を投げたり他のメンバーにあげたりと大暴れ。結果、座布団を全て失ってしまいました。

■果たして“豪華な商品”とは？

3問目『もう大変なんすから』のお題に対して、リーチがかかっている晴の輔さんは「物価が上がって、もう大変なんすから」と言い、昇太さんから「大丈夫？」と返されると、晴の輔さんは「み〜んな、音（値）を上げてますから」と回答。会場中から「おぉ〜」と拍手と歓声が上がり、見事、座布団10枚を獲得しました。

気になるのは、司会の昇太さんが“豪華”と紹介する座布団10枚の賞品。晴の輔さんが10枚目獲得を示す金の座布団の上で桐箱を開けると、出てきたのは金の扇子でした。扇面には、座布団運びの山田隆夫さん（69）の似顔絵が描かれており、会場が爆笑に包まれました。

放送はTVerで配信中です。