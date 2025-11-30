【日韓ドリームプレーヤーズゲーム2025 supported by DAISO】日本 1−7 韓国（11月30日／エスコンフィールドHOKKAIDO ）

【映像】美脚チアも大歓喜！ 元NPB戦士の豪快タイムリー

かつてNPBで活躍した韓国のレジェンドたちの活躍に、駆けつけたチアも大喜び。ファンたちがその様子に反応している。

11月30日、日韓ドリームプレーヤーズゲーム2025 supported by DAISOが行われ、日韓のレジェンドたちが北の大地で激突した。

2回、韓国のキム・テギュン（元千葉ロッテマリーンズ）が、この回からマウンドに上がった上原浩治と対峙。カウント0ー1から2球目を引っ張るもサードへのボテボテのあたりとなった。しかし松田宣浩が、バウンドに合わせて大事に処理をしようとするも、グラブの土手に当ててしまいまさかのエラー。上原も両手を広げて何やってんだよといったリアクションを見せていた。

すると続くイ・ビョンギュ（元中日ドラゴンズ）がカウント2ー0から3球目、高めに抜けたボールを振り抜くと左中間を真っ二つに。この辺りでキム・テギュンが生還し、韓国が先制に成功。韓国ベンチは大喜びとなり、スタンドでパフォーマンスを行っていた韓国のチアチームも両手を叩いて歓喜した。

このプレーに宮本慎也氏は「松田が悪いですね」とチクリ。ABEMAのコメント欄でも「マッチのエラーからw」「エラーの流れから失点するという」「丁寧に行きすぎたマッチのエラーが痛かったw」といった声がみられる一方で、元中日のイ・ビョンギュ、元ロッテのキム・テギュンの活躍に「なんかOB戦て感じだな！」「日本でも活躍した2人の安打というのがまたいいね」「イ・ビョンギュもキム・テギュンも懐かしいな」といった反応も見られた。

また「チアかわいいな〜」「めちゃくちゃチアが映るやん」「韓国チアも大喜び」と女神たちの応援に目を奪われたファンも続出。試合はその後も福岡ソフトバンクホークスなどで活躍したイ・デホのホームランなどが飛び出し、韓国が快勝。何度も韓国チアが大喜びする姿が映し出されていた。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）