宝塚歌劇団元星組トップの麻路さきと、元月組トップの彩輝なおが３０日、大阪市内で「エリザベート ＴＡＫＡＲＡＺＵＫＡ ３０ｔｈ スペシャル・ガラ・コンサート」の取材会を行った。

「エリザベート」は１９９６年に宝塚歌劇団雪組で日本で初演された。独創的なストーリーと、美しい旋律で彩られたミュージカル・ナンバーで多くの人々を魅了してきた。３０年を記念し、２０２６年２月〜３月にかけて、様々なバージョンで上演される。

麻路は「当時はトップスターが死神を演じるということがすごかった」と作品の特徴を挙げた。また、「私の中ではミュージカルと思うのはやめよう。歌を先行すると自分が思った表現をできない。芝居のセリフにたまたま音が乗ったと思ってやっていました」と独自の取り組み方を明かした。今回の公演について「バージョンがたくさんありますが全公演見に来て欲しい」と呼びかけた。

彩輝は「これだけ長年愛され『ベルサイユのばら』に次ぐ名作として愛される作品に出演できて幸せです」とほほ笑んだ。２０２６年２月６日〜２０日まで東京国際フォーラムホールＣで、２月２８日〜３月１５日まで梅田芸術劇場メインホールで上演。