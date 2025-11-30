バスト100センチの“Jカップ”グラドル白川愛梨（26）が30日、都内で、2026カレンダー発売記念イベントに出席した。

2年連続のカレンダー発売を「出せると思っていなかったので、『今年も良いんですか？』ってビックリした」としつつも、「うれしかった」と満面の笑みを浮かべた。

同作はバストトップを泡で隠すなど、かなり攻めた内容。それでも本人は「そうですか？ 自分の中では普通ですけど」。だが、「確かに、泡のやつは今までで一番攻めたものかもしれません」とした。

そんな“攻めた”カレンダーは「堂々とリビングに飾って欲しい」とアピール。「ちょっと飾りづらいかもしれませんけど…」と笑いつつも「恥ずかしさを越えて飾って欲しい」。

今年はDVD、雑誌とさまざまな経験を積んだ。中でも「雑誌（「金のEX DVD」）で初めて表紙を担当できたのが一番大きなことでした」。

新しくチャレンジしたいことは「あまりないんです」という無欲ぶり。「結構やりたいことをやらせてもらって、満足しています」とし、「演技は全くできないです。中学で演劇部だったけど戦力外でした」と悲しい告白も。

そんな無欲の白川が見せた欲望はゴルフだった。「ゴルフのお仕事をしたい」とアピール。ゴルフ歴は4年ほどだが、ベストスコアは「96」。「番組でも、ユーチューブでも、出られたらいいなと思います」と目を輝かせた。