¡Ú¥¸¥ã¥Ñ¥ó£Ã¡Û¥¿¥¹¥Æ¥£¥¨¡¼¥é¤ÏÄ¾Àþ¤Ç¼ºÂ®¤·£·Ãå¡¡¥ì¡¼¥óµ³¼ê¡Ö¤â¤¦°ìÅÙÀ¹¤êÊÖ¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡Âè£´£µ²ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó£Ã¡¦£Ç£±¡Ê£±£±·î£³£°Æü¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£²£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÎÉ¡Ë
¡¡¹ñÆâºÇ¹âÊö¤Î£Ç£±¤Ë£±£·Æ¬¡Ê¥É¥¥¥ì¥Ã¥Ä¥¡¤¬½ÐÁö¼è¤ê¾Ã¤·¡Ë¤¬½ÐÁö¤·¡¢£´ÈÖ¿Íµ¤¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹Ä´¶µÇÏ¤Î¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¡Ê¥»¥ó£´ºÐ¡¢Ê©¹ñ¡¦£Æ¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¥ë±¹¼Ë¡¢Éã¥°¥ì¥ó¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¡Ë¤¬¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¤È¤Î¶¥¤ê¹ç¤¤¤òÀ©¤·¡¢£²£°Ç¯¤Ö¤ê¤Î³°¹ñÄ´¶µÇÏ¤Ë¤è¤ë¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡³°¹ñÇÏ¤Î¾¡Íø¤Ï£²£°£°£µÇ¯¤Î¥¢¥ë¥«¥»¥Ã¥È¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë°ÊÍè¡£Ê©¹ñÄ´¶µÇÏ¤Î£Ö¤Ï£±£¹£¸£·Ç¯¤Î¥ë¥°¥í¥ê¥å¡¼°ÊÍè¡¢£³£¸Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£¥ß¥«¥¨¥ë¡¦¥Ð¥ë¥¶¥í¡¼¥Êµ³¼ê¤Ï£²£°£±£¶Ç¯µþºåÇÕ¡Ê¥Í¥í¡Ë°ÊÍè¡¢£´ÅÙÌÜ¤Î£Ê£Ò£Á½Å¾Þ¾¡Íø¤Ç¡¢£Ê£Ò£Á¡¦£Ç£±½é¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á»þ·×¤Î£²Ê¬£²£°ÉÃ£³¤Ï£²£°£±£¸Ç¯¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó£Ã¤Ç¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¢¥¤¤¬¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿£²Ê¬£²£°ÉÃ£¶¤ò¾å²ó¤ëÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»ØÄê³°¹ñ¶¥Áö¤Î¥µ¥ó¥¯¥ë¡¼Âç¾Þ¡¢¥¥ó¥°¥¸¥ç¡¼¥¸£¶À¤¡õ¥¯¥¤¡¼¥ó¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹£Ó¡¢±Ñ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó£Ó¤ËÂ³¤¡¢¤³¤ì¤Ç£Ç£±¤ò£´Ï¢¾¡¡££±Ãå¾Þ¶â£µ²¯±ß¤Ë²Ã¤¨¡¢Êó¾©¶â£³£°£°ËüÊÆ¥É¥ë¡ÊÌó£´²¯£·£±£°£·Ëü±ß¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¡Ö¥í¥ó¥¸¥ó¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¥¹¥È¥ì¡¼¥¹¥Û¡¼¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Çº£Ç¯¥È¥Ã¥×¤Î¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°£±£³£°¥Ý¥ó¥É¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿À¤³¦¥é¥ó¥¯£±°Ì¤Î¶¯¹ë¤¬¡¢ÆüËÜÇÏ¤ÎÏ¢¾¡¤ò£±£¹¤Ç»ß¤á¤¿¡£
¡¡£±ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¡Ê¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥ë¥á¡¼¥ëµ³¼ê¡Ë¤¬£²Ãå¡££³ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¡Ê¸Íºê·½ÂÀµ³¼ê¡Ë¤¬£³Ãå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£¶ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¿¥¹¥Æ¥£¥¨¡¼¥é¡Ê¥À¥ß¥¢¥ó¡¦¥ì¡¼¥óµ³¼ê¡Ë¤ÏÄ¾Àþ¤Ç¼ºÂ®¤·¤Æ£·Ãå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥óµ³¼ê¡Ê¥¿¥¹¥Æ¥£¥¨¡¼¥é¡á£·Ãå¡Ë¡Ö¥ì¡¼¥¹Á°¤«¤éÇÏ¤Îµ¤Ê¬¤¬ÎÉ¤¯¡¢¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ê¤êÁ°È¾¤Ï¤¤¤¤¥Ú¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÌµÍý¤ò¤»¤ºÁ°¤á¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¥ê¥º¥àÎÉ¤¯¼ê±þ¤¨ÎÉ¤¯±¿¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£Ä¾Àþ¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤ËÁÇÄ¾¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿Áö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥«¥éÇÏ¤Î±Æ¶Á¤Ç¾¯¤·¶¹¤¯¤Ê¤ê¡¢°ì²óµ¤»ý¤Á¤¬Êø¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤¦°ìÅÙÀ¹¤êÊÖ¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Á´ÂÎÅª¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿Áö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ºä°æÎÜÀ±µ³¼ê¡Ê¥·¥ó¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¡á£¸Ãå¡Ë¡ÖÇÏ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¾¯¤·³°ÏÈ¤Ç¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¥í¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬¶Á¤¤¤¿¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¾å°ÌÇÏ¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡Ã°ÆâÍ´¼¡µ³¼ê¡Ê¥³¥¹¥â¥¥å¥é¥ó¥À¡á£¹Ãå¡Ë¡Ö¤¤¤¤¥ì¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¿û¸¶ÌÀÎÉµ³¼ê¡Ê¥·¥å¥È¥ë¡¼¥ô¥§¡á£±£°Ãå¡Ë¡ÖËÜÅö¤Ï¤â¤¦¾¯¤·°ÌÃÖ¤ò¼è¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Ú¡¼¥¹¤¬Â®¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤Þ¤¤¤Ï¤³¤ÎÇÏ¤Ê¤ê¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£¤â¤¦¾¯¤·°ÌÃÖ¤ò¼è¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¾¾»³¹°Ê¿µ³¼ê¡Ê¥Ç¥£¡¼¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡á£±£±Ãå¡Ë¡ÖÏÈ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤â¸ÞÊ¬¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ÇÀÞ¤ê¹ç¤¤¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¤·Á¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ï¤ê¥ì¥³¡¼¥É¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤ÊÇÏ¾ì¤Ç¤·¤¿¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï»×¤Ã¤¿¤è¤ê¿¤ÓÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡ÄÅÂ¼ÌÀ½¨µ³¼ê¡Ê¥»¥¤¥¦¥ó¥Ï¡¼¥Ç¥¹¡á£±£²Ãå¡Ë¡ÖÊÖ¤·ÇÏ¤«¤é¶ñ¹ç¤¬¤¤¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤ÆÄ´»Ò¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥²¡¼¥È¤ò½Ð¤Æ¤«¤éµ¤Ê¬ÎÉ¤¯Áö¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¸þ¤³¤¦ÀµÌÌ¤ÎÈ¾¤Ð¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¹Ô¤¤Ã¤×¤ê¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤±¤ó¤«¤»¤º¤Ë±¿¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¥Ð¥Æ¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²þ¤á¤Æ¤¤¤¤ÇÏ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢µ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤¿¤éÌÌÇò¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡º´¡¹ÌÚÂçÊåµ³¼ê¡Ê¥À¥Î¥ó¥Ù¥ë¡¼¥¬¡á£±£³Ãå¡Ë¡Ö¥Õ¥ë¥«¥Ã¥×¤è¤ê¤âÆþ¤êÁÈ¤ó¤À¥Ö¥ê¥ó¥«¡¼¤òÃå¤±¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê½¸Ãæ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤³¤í¤É¤³¤í¶¹¤¯¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤ËÆ¬¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÉôÊ¬Åª¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡´äÅÄË¾Íèµ³¼ê¡Ê¥è¡¼¥Û¡¼¥ì¥¤¥¯¡á£±£´Ãå¡Ë¡Ö¤è¤¯¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Áê¼ê¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£²þ¤á¤Æº£¸å¤â£Ç£±¤ÎÉñÂæ¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÃÓÅº¸¬°ìµ³¼ê¡Ê¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¢¡¼¥¹¡á£±£µÃå¡Ë¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤´¤¤Â®¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Â¾¤Ë¼çÄ¥¤¹¤ëÇÏ¤¬¤¤¤¿¤éÆ¨¤²¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£³°¤Î£³ÈÖ¼ê¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥ì¡¼¥¹¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·Á°¤ÎÇÏ¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë£³¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤éÍîÇÏ¤·¤¿¥«¥éÇÏ¤ËÍè¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Í¾·×¤Ë¤·¤ó¤É¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÁ°¤Ë¤âÆþ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ï¥ß¤¬È´¤±¤Æ¥Õ¥ï¥Ã¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¾õÂÖ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¾è¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Å¸³«ÌÌ¤Ê¤É¤Ç¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ê¤³¤È¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡´äÅÄ¹¯À¿µ³¼ê¡Ê¥Û¥¦¥ª¥¦¥Ó¥¹¥±¥Ã¥Ä¡á£±£¶Ãå¡Ë¡ÖÁ°²ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¶¥ÇÏ¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢£²ÈÖ¼ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ú¡¼¥¹¤¬Î®¤ì¤¿¤Î¤ÇÀÞ¤ê¹ç¤¤¤Ï¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£Á°²ó¡ÊÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¡á£±£³Ãå¡Ë¤¬¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥ì¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Æü¤ÏºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¤Ç¤ªÄà¤ê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×